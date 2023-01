C'è posta per te a Noto. Valentina non ha tradito Corrado. FOTO. VIDEO

Noto - C’è posta per te a Noto, in Sicilia: la storia del tradimento di Valentina a Corrado. Valentina ha partecipato al programma di Maria De Filippi su canale 5 per chiedere scusa a suo marito e convincerlo del fatto che non ha mai avuto rapporti con un altro uomo.

“Dopo 15 anni di matrimonio mio marito mi ha lasciato perché è convinto che io l’abbia tradito. Da un anno scrivevo messaggi a un altro uomo. Non l’ho mai tradito fisicamente, ma solo virtualmente, attraverso questi messaggi. Se sono qua, nonostante lui se ne sia andato di casa. Di nascosto da tutti, noi abbiamo ancora rapporti intimi e ci amiamo. Lo conosco a 15 anni. Mio marito è un uomo all’antica. Ero solo moglie e madre, non potevo vedere un’amica o lavorare. Pian piano le cose cambiano. Volevo iniziare ad essere utile e lavorare. Inizio ad organizzare eventi e gite turistiche per gli anziani. Prendo il diploma di vita turistica. Ogni giorno c’è una discussione perché toglievo del tempo alla mia famiglia. Era il 2020 e mio padre muore.

Qualcosa cambia in me quando mi dice che non potevo andare al cimitero da mio madre perché dovevo stare a letto con lui. Decido di prendere una laurea in DAD, ma lui non è d’accordo. Pian piano mi avvicino ad un’altra persona perché mi gratifica e mi dà valore, cosa che lui non faceva. Mi sento dire che sono una bella donna ed elegante. Mio marito non si accorge dei miei cambiamenti. Una sera metto un completo intimo più sensuale, mi presento in camere e lui mi chiede cosa ci facessi in giro scalza. Mi mortifico perché sento di non valere niente. Vado avanti a scrivere a quest’uomo. Lui scopre i messaggi e io mi rendo conto che nonostante tutto, i suoi difetti, quello che io voglio è lui. Non voglio che la mia famiglia si rompa e non voglio neanche attualmente diventare l’amante di mio marito. Ed è per quello che decido di scrivere a C’è posta per te”. Questa è la lettera di presentazione che ha letto Maria in studio. Lui ha deciso di non aprire la busta e di non perdonare sua moglie.