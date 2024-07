Forte dei Marmi, Lucca – Una location da sogno, il mare all’orizzonte e un bacio al tramonto. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati il 12 luglio a Forte dei Marmi. Il matrimonio in Versilia in una location scelta non a caso: fu lì che i genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, si incontrarono sul set di Sapore di Mare 2.

Le nozze da favola si sono celebrate al Maitò, ristorante-beach club tra i più esclusivi di Forte dei Marmi. Lui, volto di Forum su Rete 4, e lei, super influencer, si sono detti “sì” davanti a tanti parenti e amici, ospiti e vip. Ad accompagnare lo sposo all’altare, in completo beige, la mamma Eleonora Giorgi, mentre i due figli (Nina, 8 anni, che l’influencer ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, 2, nato dall’amore con Paolo), hanno fatto da damigella e paggetto.

Tra gli ospiti della festa anche tanti ex del Grande Fratello: da Edoardo Donnamaria a Giaele De Donà, Alberto De Pisis, fino a Edoardo Tavassi, amico della coppia e fidanzato di Micol, sorella della sposa. I novelli sposi e parte degli invitati hanno alloggiato al Grand hotel Principe di Piemonte, della stessa proprietà del Maitò. La luna di miele, invece, sarà alle Maldive.