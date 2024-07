Trentennale maturità a Scicli

Scicli - I "vecchi ragionieri" della VBs si sono ritrovati per festeggiare i 30 anni dalla Maturità.

1994 - 2024. Anche le magliette celebrative, la scenografia con i loghi del 30 ennale e naturalmente la torta. Una bellissima giornata in piscina a Modica con cibo, musica, dj e karaoke.

30 anni da festeggiare in allegria ma anche per tornare studenti per un giorno con i ricordi.

Questi gli ex ragionieri: Angelo Massari, Peppe Miceli, Teresa Paolino, Antonio Buonomo, Massimo Scivoletto, Saro Ruta, Anna Nigro, Giorgetta Padua, Bartolo Venticinque, Loredana Tona, Antonio Iacolino, Maria Grazia Marino, Giusy Statello, Floriana Zisa.