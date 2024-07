Yacht il Piacere, nome che è tutto un programma, a Marina di Ragusa

Ragusa - Ha fatto bella mostra di se al Porto di Marina di Ragusa lo Yacht Piacere, nome davvero programmatico, lungo 50 metri e varato nel 2021 dal cantiere italiano Rossinavi e in grado di navigare in tutte le condizioni di mare.

Commissionato da un cliente privato americano, Piacere è uno yacht realizzato su misura secondo le indicazioni dell’armatore e che vanta componenti chiave e caratteristiche uniche per il mercato statunitense. In questa occasione, il team di ingegneri navali di Rossinavi ha collaborato per l’architettura esterna con Horacio Bozzo Design, società di progettazione di superyacht di Viareggio, città natale del cantiere.

Lo studio di architettura e design con sede a Venezia Team for Design – Enrico Gobbi, collaboratore di lunga data di Rossinavi, è stato invece responsabile dello stile degli interni dello yacht.

Gli interni hanno un ambiente aperto e luminoso, impreziosito da tonalità naturali e forme morbide per un’atmosfera fresca ma raffinata.

Tra moderno e contemporaneo Piacere è un’elegante combinazione di design contemporaneo e moderno che vanta mobili, accessori e finiture tutte su misura.

Nel progetto il mix di noce fiammato e finitura opaca si combina sapientemente con l’essenza di Tay chiaro e superfici laccate bianche che creano un contrasto cromatico sulle pareti. L’accostamento di materiali pregiati, tra cui acciaio e marmo, sottolinea l’artigianalità e la preziosità di ogni singolo oggetto di falegnameria completamente made in Italy.