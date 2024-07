Yacht, è arrivato Neo, vale 70 milioni e costa 4 milioni l'anno mantenerlo

Palermo - Attraccato il primo mega yacht al Marina Yachting di Palermo. Si tratta di Nero, uno dei più conosciuti al mondo, nave da 70 milioni di dollari e dal costo di manutenzione di circa quattro milioni l’anno.

Realizzato meticolosamente in 2008 presso il rinomato cantiere navale Yantai Raffles a Cina, questa lussuosa imbarcazione è stata commissionata al visionario fondatore del Game Group, Neill Taylor. L’estetica del design di Nero traggono ispirazione dallo storico yacht Corsaro, una creazione del 1899, di proprietà dell’iconica JP Morgan.

Con una lunghezza fuori tutto di 90,1 metri, una larghezza di 12 metri e 4, 9 metri di pescaggio, il “Nero” è considerato uno dei più grandi yacht di lusso finora mai costruiti; nel 2019 ha vinto il premio “Show Boats International Award” nella categoria dei migliori yacht a motore di oltre 75 metri. Il panfilo vanta una velocità di crociera di 14 nodi, una velocità massima di 16 nodi e una autonomia di 3.800 miglia, grazie ai suoi serbatoi di carburante da 176 mila litri. Lussuose le sei cabine poste sottocoperta, che possono ospitare fino a 12 persone. C’è un magnifico appartamento duplex principale che conta di un salone privato e un salone da pranzo, un disimpegno, due bagni separati, nonché l’accesso privato a una sala di osservazione, cinema e un ufficio.

Le altre cinque lussuose cabine dispongono di spogliatoi e ampi bagni per il massimo del comfort e della privacy. È anche in grado di trasportare fino a 20 membri di equipaggio per garantire un’esperienza rilassata su uno yacht di lusso. Per affittarlo servono, in alta stagione, 525 mila euro alla settimana (497 mila in bassa).

Nel 2014, questa meraviglia marina è stata acquisita da Denis ‘O Brien, per l’enorme cifra di 70 milioni di dollari. Successivamente è stata sottoposta ad un ampio refitting presso l’MB92 di Barcellona per esaltarne lo splendore. IL proprietario dello yacht Nerone, Denis O’Brien, è rinomato in tutto il mondo, non solo come magnate ma anche come filantropo. Originario dell’Irlanda, la statura di O’Brien come uno degli individui più ricchi della nazione è una testimonianza del suo senso degli affari. I suoi successi vanno dalla fondazione alla presidenza di Digicel e al possesso di quote significative in Independent News & Media, influenzando il panorama delle telecomunicazioni e dei media in tutti i continenti.