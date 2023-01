Da Montalbano a The White Lotus, il cineturismo in Sicilia. Il caso Scicli

Scicli - Quanto la favola del commissario Montalbano è vera? Lo spettatore resta nel dubbio e per risolvere il dubbio decide di diventare viaggiatore, recandosi nei luoghi del commissario Montalbano. Bel reportage della giornalista Paola Pottino il 17 gennaio su Repubblica circa il fenomeno cineturistico in Sicilia. Pottino ha ascoltato fra gli altri il collega giornalista Giuseppe Savà, Ezio Occhipinti di Scicli Albergo Diffuso, facendo un focus sul caso Scicli, esempio di meta turistica di qualità, certificata dall'Unesco, che grazie all'identificazione con il luogo della favola televisiva ha conosciuto una crescita esponenziale come destinazione turistica nel corso degli ultimi venti anni.

The White Lotus a Noto

La seconda stagione di The White Lotus, diretta da Mike White, girata a Taormina, Noto, Palermo e Cefalù, vincitrice del Golden Globe, ha fatto registrare nell’albergo di lusso San Domenico Palace, da poco più di un anno sotto l’egida di Four Seasons, un vero e proprio boom di prenotazioni, scrive Paola Pottino.