Donald Trump:la figlia Tiffany si è sposata, nozze da un milione di dollari

Tiffany, la figlia di Donald Trump ha detto sì al miliardario Micheal Bouls nella villa di famiglia a Mar-a-Lago: la cerimonia sarebbe costata un milione di dollari

Tiffany Trump, 29 anni e Michael Boulos sono diventati marito e moglie, a distanza da un anno dall'annuncio del loro fidanzamento. I due hanno celebrato le nozze a Mar-a-Lago, la storica dimora sull'isola di Palm Beach, al largo della costa orientale della Florida, dinanzi a 800 invitati come ha riportato una fonte vicina alla Cnn.

La pagina fan di Tiffany Trump ha condiviso le prime immagini della cerimonia: c'è papà Donald che accompagna la figlia all'altare, poi l'emozionante ballo degli sposi.



La figlia di Donald Trump, 29 anni, ha detto sì a Micheal Bouls, uomo d'affari miliardario di origine libanese con una cerimonia da un milione di dollari organizzata nella villa di famiglia a Mar-a-Lago (in Florida) ad accompagnarla all'altare il padre. Alla cerimonia, c'erano tutti: dall'ex presidente degli Stati Uniti alla sua primogenita Ivanka Trump, dalla ex first lady Melania Trump alla mamma della sposa Marla Maples.



Il matrimonio da un milione di dollari

Nozze da sogno quelle di Tiffany Trump, e non poteva essere altrimenti. Tiffany Trump ha pronunciato il fatidico 'sì': la figlia dell'ex presidente Usa si è ufficialmente sposata con Michael Boulos. Il matrimonio è stato celebrato a Mar-a-Lago, la residenza del tycoon. Alcune foto rubate mostrano Trump accompagnare la sposa - vestita con un abito di Elie Saab - all'altare.

Altre immagini invece immortalano Ivanka e Jared, accompagnati dai loro figli. Secondo indiscrezioni , lo sfarzoso matrimonio è costato circa un milione di dollari.