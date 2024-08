Yacht, alle Eolie il Carinthia VII, di 97 metri. VIDEO

Stromboli - Mega yacht alle Eolie. A Stromboli c'è il Carinthia VII, di 97 metri. Disegnato da Tim Heywood e realizzato da Lürssen, è costruito interamente in acciaio. Recentemente sottoposta ad un importante lavoro di restyling, Carinthia VII si presenta oggi in una veste ancora più affascinante. Lo studio di architettura Bizzozero Cassina Architects ha curato la trasformazione del design degli interni e degli esterni, conferendo allo yacht un’atmosfera ancora più raffinata e accogliente.

Le sei suite per gli ospiti, situate sul ponte principale di prua, offrono un comfort impareggiabile. Due cabine dispongono di letti matrimoniali, due di letti singoli, mentre altre due possono essere trasformate in sale giochi per bambini. Moltissimi dettagli degli interni sono rimasti originali, conservando il fascino senza tempo dello yacht. Il nuovo proprietario ha infatti deciso di mantenere almeno un mobile per stanza, nonché il bellissimo pavimento in legno unico nel suo genere. Le pareti, come la maggior parte delle aree dello yacht, sono state adornate con nuovi tessuti realizzati da un artigiano veneziano.

Il cambiamento più visibile è la nuova piscina di 12 metri sul ponte principale, una vera e propria oasi di relax con dimensioni quasi da piscina terrestre. Il front pool, che si affaccia sulla sala da pranzo, è totalmente in vetro, creando una situazione di straordinaria convivialità. Anche il ponte di poppa ha subito una profonda trasformazione: una volta spazio di passaggio, spesso inutilizzato, oggi ospita una palestra completamente climatizzata di 90 mq. Per creare questo nuovo vano sono state utilizzate 6 tonnellate di vetro, rendendolo un vero e proprio giardino d’inverno. Carinthia VII è dotata di 4 motori principali MTU che le consentono di raggiungere una velocità massima di 25 nodi.