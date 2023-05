Gianluca Fubelli si è sposato, "Scintilla" ha detto «sì»

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, si è sposato con l'autrice musicale Federica Camba. La cantautrice ha scritto per molti anni numerose canzoni per gli allievi di Amici, collaborando attivamente con il programma. Nel mese di marzo, Gianluca e Federica avevano annunciato le nozze con un post pubblicato su Instagram, nel quale la cantautrice aveva condiviso la proposta di matrimonio di "Scintilla". Invece, proprio nelle ultime ore la coppia ha condiviso su Instagram un video con la fede al dito.

«Ci siamo sposati! Più io di te. No, più tu di me, insomma, di più di più e di più. Diciamo per sempre», hanno scritto Federica Camba e Gianluca Fubelli a corredo del video divulgato sui propri profili Instagram. «Quando decidiamo di fare una cosa la facciamo. Siamo felicissimi».

Lei è Federica Camba, cantante e nota autrice musicale. Sabato 20 maggio Scintilla e Federica hanno coronato il loro sogno d'amore con un rito civile davanti ai loro affetti cari. Tra loro un ruolo speciale lo ha avuto Nina, la figlia di Federica avuta da una precedente realzione. Federica Camba è nata a Roma il 14 luglio del 1974 (ha 47 anni) è autrice di molte canzoni dei nostri artisti del cuore. Dietro a successi di cantanti come Laura Pausini, Luca Carboni, Emma a Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta, Valerio Scanu e Elodie c'è la sua penna. Federica è diventata famosa soprattutto per aver scritto alcuni dei maggiori successi usciti dal programma di Maria De Filippi, “Amici“ come ad esempio “Immobile” e “Stupida” di Alessandra Amoroso, i singoli che l’hanno portata al successo nel lontano 2009.