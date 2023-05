Giulia Jean, la rosolinese Giulia Di Tommasi corista Articolo 31

Rosolini - Lei è Giulia Di Tommasi (classe 1992), in arte Giulia Jean, cantante rosolinese che affonda le radici della propria passione tra soul, r’n’b, jazz. Il tutto supportato da un’eccezionale dote vocale che negli anni le ha portato grandi riconoscimenti e collaborazioni di livello. Un percorso, il suo, che inizia molto presto: a 12 anni inizia a studiare canto, incontrando poi sul suo cammino l’insegnante Jenny Altomare che accende in lei la passione per la musica jazz e soul.Tra il 2010 e il 2011 arrivano i primi riscontri, con Giulia Jean che trionfa in diversi concorsi: da Una Voce per l’Europa allo storico Cantagiro, passando per la vittoria al Premio Sicilia.

Giulia è stata scelta come corista e lead vocal per il tour che rilancia il gruppo storico “Articolo 31” di J-Ax e Dj Jed.

Per Giulia indimenticabile l’esordio a Vigevano nella data “zero”. “Stavo svenendo dietro al palco -racconta-. Mi affacciavo e vedevo oltre 12.000 persone con i telefoni accesi che cantavano. Non dimenticherò mai quel momento. Ma quando sono salita sul palco quelle persone mi hanno dato la carica trasmettendomi la loro energia”.

E poi anche un bel riconoscimento quando J-Ax si è rivolto al pubblico presentando la cantante rosolinese: “lei è Giulia Jean e questa sera si è meritata il vostro rispetto”.