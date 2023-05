Joe Bastianich a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Joe Bastianich è in provincia di Ragusa, e, seppur mimetizzato da un cappellino, è stato individuato e riconosciuto. Ieri sera ha cenato a "U Dammusu" di Chiaramonte Gulfi, posando, a fine serata con i titolari e il personale della trattoria tipica siciliana.

Joseph Bastianich (New York, 17 settembre 1968), è personaggio televisivo e imprenditore, è statunitense ma di origine italiana, e ha investito molto nel settore della ristorazione. Nato come chef, è passato alla conduzione di diversi programmi televisivi non solo di cucina, come MasterChef e Italia’s Got Talent.

Joe Bastianich, come imprenditore della ristorazione, ha ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi ristoranti. Il Del Posto a New York, infatti, ha ottenuto quattro stelle dalla guida Michelin.