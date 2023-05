L'attore Dino Abbrescia in vacanza a Scicli

Scicli - L'attore barese Dino Abbrescia (classe 1966) è stato in vacanza a Scicli nei giorni scorsi. Famoso, fra l'altro, per la sua interpretazione in "Cado dalle nubi" con Checco Zalone, dove è Alfredo, il cugino omosessuale di Checco che vive a Milano, Abbrescia ha lavorato con registi del calibro di Matteo Garrone, Sergio Rubini, Antonio Albanese, Gabriele Salvatores.

In televisione ha fatto anche "Distretto di Polizia", e "Squadra Antimafia". Abbrescia ha visitato il centro storico di Scicli, dopo aver soggiornato a Sampieri. Qui sotto in "Cado dalle nubi":