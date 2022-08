L’attrice Giulia Bevilacqua "selfie" a Noto

Continua la carrellata di Vip che in questa estate 2022 ha scelto la Sicilia e in particolare Noto per trascorrere le sue vacanze. L’ultima in ordine di arrivo è Giulia Bevilacqua, che ha postato un selfie, taggando la città di Noto. In questi ultimi due mesi sono stati molti i Vip che sui social hanno postato delle foto nella Cittadina Barocca per le vie del centro Storico. Dopo Gabriel Garko, Aldo Baglio, Enzo Miccio, solo negli ultimi giorni, è la volta di un attrice Italiana molto amata dal pubblico, Giulia Bevilacqua. Viso pulito acqua e sapone, era Anna Gori in Distretto di Polizia, ve la ricordate?

Giulia Bevilacqua, Roma 19 maggio 1979, 42 anni è nota al pubblico televisivo anche per la partecipazione a numerose fiction di successo. Il debutto assoluto è arrivato sul piccolo schermo, dove nel 2003 ha preso parte alle riprese di “Un medico in famiglia”. Nel periodo immediatamente successivo è stata chiamata a partecipare ad altre serie, di cui diverse di gran successo.

Tra queste ricordiamo “Don Matteo” ed “Una famiglia in giallo”, prima di approdare a quella che l’ha resa famosa e nota al pubblico televisivo: “Distretto di Polizia”. All’interno di quest’ultima, come anticipato, ha interpretato il personaggio di “Anna Gori”.

Tra le sue pellicole più importanti annoveriamo anche Tutta colpa di Freud, film di Paolo Genovese del 2014 e Tiramisù, del 2016 con Fabio De Luigi. Inoltre, ha recitato in Tre sorelle, film di Enrico Vanzina nel quale condivide la scena con Serena Autieri, Rocio Munoz Morales e Chiara Francini.

Giulia è legata ad un altro attore, Simone Corrente.

L’attrice ha un account Instagram particolarmente attivo sul quale pubblica scatti che riguardano set di shooting televisivi e cinematografici. Talvolta, tuttavia, condivide anche foto che riguardano la sua vita quotidiana e che la ritraggono in compagnia dei suoi figli Vittoria e Riccardo o dei suoi amici.

Questa volta ha voluto condividere con i suoi numerosi follower un primo piano, un selfie con lo sfondo della Cattedrale, il luogo di culto cattolico più importante della città di Noto. Questa mattina invece ha condiviso una foto di famiglia al mare, all’oasi Faunistica di Vendicari

L’attrice non sembra cambiata, ha i capelli più corti oggi, ma è sempre bellissima.