L'attrice Nell Hudson in vacanza a Scicli. FOTO

Scicli - L'attrice inglese Nell Hudson (Worcester, England) è in vacanza tra Scicli e Donnalucata dopo aver visitato Siracusa e Noto. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: La Maledizione della Queen Mary (2023), Non aprite quella porta (2022), e tra le sue serie tv come interprete, Outlander (2014).

Nell si è diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica di Oxford nel 2012. Mentre studiava lì, è apparsa in “Cast Offs”, un corto diretto da Garrick Hamm per Ribeye Films, seguito da “Eros”, un film Sony Camera Corporate diretto da Bruce Logan per F-Stop Academy. Nell’ambito televisivo ha avuto un ruolo da guest star nel British medical-drama “Holby City”, la parte di Estella nel film tv “Great Expectations”, di Anna in “The Waiting room” e di Laura in “The weekend”. A teatro ha recitato in varie opere tra le quali “Serious Money”, “Twelfth Night”, “The Relapse”, “Anna Karenina”, “The Crucible”.

L'attrice 33enne è rimasta affascinata dalla chiesa di San Giovanni Evangelista in via Mormina Penna a Scicli, da lei fotografata negli interni e riproposta ai suoi follower.