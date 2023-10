Lei diventa uomo, lui donna: "I nostri primi giorni da marito e moglie"

Recanati - "I nostri primi giorni da marito e moglie? Non è cambiato molto rispetto alla vita di prima". A "Pomeriggio Cinque" parlano Maura Nardi ed Emanuele Loati: un tempo si chiamavano Mauro e Adriana, ora dopo aver entrambi cambiato genere si sono sposati a Recanati, in provincia di Macerata. La coppia ha parlato di come è nata la loro storia: "Ci siamo conosciuti quando lui era ancora Adriana - ha detto Maura -, anche se a tutti gli effetti era già un uomo Io a tutti gli effetti ero già Maura. Lui è venuto a Recanati per conoscerci. Io sono non vedente e lui è entrato in punta di piedi nella mia vita e ha capito come mi muovevo".

Un anno fa il coming out, adesso il fatidico sì davanti a una settantina tra amici e parenti che hanno preso parte alla cerimonia officiata in forma civile da Francesco Fiordomo, già sindaco e attuale assessore della città. "La transizione non è una scelta, così come essere diventata cieca - ha detto Maura -, la mia affermazione di genere è qualcosa di naturale. Siamo stati vicini uno all'altro. Abbiamo affrontato insieme la pandemia e per me è stato complicato attendere la sentenza del Tribunale per rettificare la mia anagrafe". Maura ed Emanuele si erano conosciuti quattro anni fa su un gruppo transgender di Facebook, quando il loro percorso di transizione sessuale era già stato avviato da tempo. Da allora non si sono mai più lasciati, hanno ottenuto il riconoscimento legale del cambio di genere e ora hanno sancito la loro unione con il matrimonio. "Il nostro matrimonio? Come quello degli altri. Niente di più e niente di meno rispetto a un'altra coppia".