Modica - Pranzo a Modica con la figlia per Licia Colò, presente in città con una troupe televisiva. La Colò è già stata a Modica in passato e il suo è un gradito ritorno. Nel pomeriggio la conduttrice televisiva di "Eden, un pianeta da salvare", in onda su La 7, è stata avvistata tra il municipio e la chiesa di San Pietro.