Lo stilista Daniele Calcaterra in vacanza a Scicli

Scicli - E' stato in vacanza a Scicli qualche giorno lo stilista Daniele Calcaterra. Milanese, classe 1973, le sue collezioni si distinguono per la ricerca di nuovi volumi, lo sviluppo di materiali esclusivi, la sofisticatezza e la grande contemporaneità stilistica. Ogni prodotto firmato Calcaterra, racchiude la storia di molte realtà artigianali di spicco, tutte rigorosamente “Made in Italy”. Con un attento studio delle forme plasma nuove corporeità e promuove una moda etica e senza tempo.

Ha debuttato alla Milano Fashion Week con la collezione autunno/inverno 2017, sintesi perfetta dell’estetica del designer milanese. Lo stesso anno, nel centro storico di Salò, sul Lago di Garda, hanno inaugurato il primo negozio monomarca di circa 300 mq.

Oltre al proprio label, Daniele Calcaterra ha importanti collaborazioni con diversi brand, italiani e internazionali.