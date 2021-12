Look per le feste: consigli per la Notte di San Silvestro 2021

Siete alle prese con gli ultimi preparativi per la Notte di San Silvestro 2021 e non avete ancora pensato al vostro look per la festa? Per dei festeggiamenti moderati (perché il timore per il covid è diventata la costante delle vacanze), ecco che abbiamo preparato per voi degli spunti da indossare per salutare il 2021 e accogliere il 2022: gonne super aderenti da abbinare a top artistici, sandali dorati e mini borse da portare come accessorio. Look adatti anche a raggiungere le amiche in difficoltà durante l'ultima notte dell'anno, come Carry Bradshaw di Sex & The City insegna.

Il top





Top asimmetrico con peplum, Alexander McQueen (Mytheresa)



Partiamo con un top da sfoggiare in casa, perché la temperatura non sarà ostile e potrete permettervi di non indossare alcuna giacca. Il top di Alexander McQueen che vi proponiamo presenta un design asimmetrico con due spalline ma di tessuti diversi: lo strato alla base è realizzato in jersey di cotone, mentre sovrapposto a questo ci sono dei pannelli in faille, che si estendono alla manica sinistra a sbuffo e sulla parte inferiore del top che presenta un design a peplum. Potete mettere in risalto la silhoutte di questo top con una cintura alta. Da abbinare a un pantalone slim, molto semplice: è il top il protagonista della scena.

La gonna a vita alta





Gonna midi, Alexander McQueen (Mytheresa)



Continuiamo con i volumi che su questa gonna di Alexander McQueen si concretizzano sulla vita alta. Si tratta di una gonna midi, uniforme e senza spacchi laterali o posteriori: il tocco prezioso è il volant oversize che accentua la vita alta delal gonna. Da portare con un top molto semplice, senza volumi aggiunti: la gonna è sufficiente.

I sandali metalizzati





Sandali Marmont, Gucci



Per stemperare i due look total black che vi abbiamo proposto, arrivano in soccorso gli accessori, a partire da questi sandali di pelle metalizzata firmati Gucci. Presentano tacco alto, robusto e leggermente svasato, cinturino da legare alla caviglia e listino ondulato decorato con l'iconica doppia G. La pelle metalizzata color platino farà brillare ogni vostro look.

La mini clutch





Clutch di pelle, Miu Miu



Se rimanete a casa o se siete invitati a casa di altre persone, vi occorrerà davvero l'essenziale: anche la borsa quindi diventa un accessorio di ornamento e si fa piccola, anzi piccolissima. Come la clutch di Miu Miu, realizzata in pelle liscia e nera, con chiusura rigida con logo e la tracollina in maglia metallica color oro come tutti i dettagli della mini borsa.

Il choker di brillanti





Collana girocollo, Saint Laurent



Per concluedere in vera bellezza, decorate il vostro collo con una collana brillante. Come questa di Saint Laurent: un choker, quindi una collana girocollo, realizzata a più file con catene di strass e bordo di perline dorate. La chiusura è a moschettone regolabile, dove è presente una piccola placca metallica con il logo Saint Laurent Paris inciso. Un bijoux di brillantezza.