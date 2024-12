Ludovico Einaudi incrocia giovane pianista che suona all'aeroporto di Catania e suona con lui

Catania - Il video è di qualche tempo fa, era estate e all'aeroporto di Catania un ragazzino si è messo al piano di Cappellani per improvvisare Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. Il caso ha voluto che tra i passeggeri in attesa del volo vi fosse proprio Ludovico Einaudi che, senza esitazione, si è diretto al piano e ha affiancato il giovanissimo musicista. I due hanno suonato insieme. Il ragazzo ha ben accolto l'aiuto dell'anonimo pianista che con la mano destra lo ha accompagnato nella colonna sonora senza mai alzare lo sguardo per capire chi fosse.

Mai avrebbe immaginato che ad accompagnarlo era proprio l'autore della colonna sonora, Ludovico Einaudi. IL VIDEO: