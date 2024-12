Michael Schumacher diventerà nonno a 55 anni: la figlia Gina è incinta

Michael Schumacher diventerà nonno. La figlia Gina Maria, 27 anni, ha scelto i giorni prima di Natale e un post sui social con tanto di gender reveal per annunciare al mondo la sua gioia: palloncini rosa e un pony, che per l'amazzone rappresentano la sua passione e anche un legame con la sua famiglia. Una lavagnetta fissa la data per aprile 2025. La figlia dell'ex pilota di F1, sette volte campione del mondo, e il marito Iain Bethke sono quindi in dolce attesa a soli tre mesi dal matrimonio, celebrato a Maiorca in gran riserbo.

Il lieto annuncio arriva anche pochi giorni prima dell'11° anniversario dell'incidente di Meribel, quella caduta sugli sci che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher, 55 anni, e della sua famiglia, che si è trovata alle prese con costose e dolorose cure mediche per l'ex campione, ma anche esposta a ricatti di sciacalli, come nel caso dell'ex buttafuori Yilmaz Tozturkan e dei suoi complici.