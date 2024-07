Mark Zuckerberg, papà di Fb, col suo superyacht Launchpad a Taormina

Taormina - Un tuffo nella mondanità delle star del cinema per Mark Zuckerberg, patron di Meta in questo momento in vacanza in Italia a bordo del suo megayacht Launchpad da 118 metri. Dopo essere stato in Liguria, Lazio e sulle coste della Campania, il numero uno di Meta è da un paio di giorni in Sicilia.

Due giorni fa l’imbarcazione era al largo delle Eolie sul versante nord dell’Isola. Giovedì, dopo un giro per l’arcipelago, superato lo Stretto di Messina, ha puntato su Taormina, dove adesso è ormeggiato. La Perla dello Ionio, capitale del turismo in Sicilia, il 19 sera ha ospitato la serata finale della 70 esima edizione del Taormina Film Festival. Un’occasione di mondanità per la cittadina in provincia di Messina, dove sono stati numerosi gli ospiti internazionali che hanno partecipato alla kermesse: da Sharon Stone che ha parlato della situazione politica Usa ad Abel Ferrara solo per citare gli ultimi due arrivati.

Il panfilo dell’inventore di Facebook, ormeggiato al largo di Taormina, ha un valore di circa 300 milioni di dollari, è stato costruito dal cantiere olandese Feadship nel 2022 e Zuckerberg se lo è regalato per i suoi 40 anni. Può ospitare 26 ospiti in 13 cabine e può contare su 49 membri dell’equipaggio. Gli interni, top secret, sono stati progettati dallo studio francese Zuretti Design, specializzati in barche one-off.

Lo scorso anno, quando si voleva organizzare un incontro di arti marziali tra Zuckerberg e il patron di Tesla e X, Elon Musk, era stata avanzata anche l’ipotesi che Taormina potesse ospitare l’incontro al Teatro Antico, dopo le candidature di Pompei e Roma.