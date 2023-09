Mick Jagger in un negozio di antichità in Ortigia

Siracusa - Proseguono le apparizioni di Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, in Ortigia, a Siracusa. Mick Jagger ha fatto visita in uno storico negozio di antichità, con sede in via Domenico Scinà, in Ortigia. "Era già stato qui nel 2021", ricorda la titolare Cristina. Gioielli d'epoca e vintage hanno catturato l'attenzione del frontman degli Stones.

