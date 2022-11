Ossessione collant: sui collant arrivano, le citazioni dai grandi classici

Ossessione collant: quali sono i modelli più cool del momento? I collant dei grandi classici

La condizione di esistenza delle minigonne durante la stagione invernale è sempre stata, in realtà, una costante: le calze. Tra i capi da indossare in questo inverno, molto suggestive sono le calze letterarie, cioè i collant che arricchiti con citazioni dei grandi classici – e non solo – permettono di vestirsi con le parole dei propri autori preferiti, dando al proprio aspetto un’aria romantica o briosa. Ecco quindi un viaggio tra calze, calzini e collant letterari che, con fare poetico o simpatico, possono arricchire il guardaroba degli appassionati di libri.

Il termine collant, dal francese, è opera di tale Allen Grant, ma a renderle una vera tendenza sono Mary Quant e tutte le icone degli anni Sessanta, da Twiggy a Jane Birkin e da Sophia Loren a Jane Fonda. Da allora, a cominciare dalle calze di pizzo degli anni Settanta a quelle sportive della decade successiva e a quelle indossate con le autoreggenti dei Nineties, la loro evoluzione è stata vorticosa, costante e continua. Ora, la moda 2022 è pronta a scrivere una nuova pagina della storia dei collant.

Si può amare un libro così tanto da volerne portare le citazioni sul proprio corpo? Certo che si può, come dimostrano il successo dei tatuaggi definitivi e di quelli temporanei ispirati al mondo dei libri. Esiste però una terza via che non passa dall’inchiostro, cioè quella che si può creare personalizzando il proprio aspetto tramite vestiario e accessori che permettono di far emergere al meglio la propria passione per le storie di carta.

Ossessione collant: quali sono i modelli più cool del momento?

Non solo in pizzo, con l’abbassarsi delle temperature sono diverse le tendenze in fatto di calze che si fanno notare. Da quelle coprenti in colori technicolor di Chiara Ferragni e Gigi Hadid. Alle sensuali autoreggenti di Elodie e Simone Ashley. Tornano a far parlare di sè le calze bianche, indossate con i sandali plateau. Mentre i calzettoni con le trecce sono il nuovo must di tutte le ragazze Miu Miu in minigonna e mocassini. Per vivacizzare o rivoluzionare il proprio look, tra tutte, le calze in pizzo dall’animo dolcemente rock rimangono il migliore investimento dell’inverno. Da acquistare ora e sfruttare fino a marzo. E poi ci sono loro, i collant dei grandi classici ..

Le calze in pizzo

Raffinate, divertenti e anche sexy, le calze in pizzo non sono solo un modo semplice per coprire le proprie gambe, ma anche le protagoniste del guardaroba invernale di celebrity e star. Dopo averle viste indosso a Bella Hadid allo scorso Met Gala, e successivamente indossate su tutte le passerelle Autunno Inverno 2022/2023. La conferma del trend è arrivata all’Academy Museum Gala 2022. Dove Emma Stone, Sophie Turner e HoYeon Jung hanno sfoggiato abiti dall’estetica boat-ton con degli intramontabili collant neri di pizzo.

Velati

Bisogna sottolinearlo: i collant colorati più glam del momento sono quelli coprenti, in microfibra o persino in lana. Se desideri qualcosa di più soft, però, puoi sceglierli velati (ma non troppo). Non è mica obbligatorio essere sempre perfettamente in linea con le tendenze moda!

Le calze letterarie: sui collant le citazioni dai grandi classici

I Collant arricchiti con citazioni dei grandi classici – ma anche immagini – permettono di vestirsi con le parole dei propri autori preferiti, dando al proprio aspetto un’aria originale e chic. Le innovative creazioni sono di Tights Shop, il negozio della designer israeliana Natalie Cohen, che sono sbarcati sul sito Etsy e, negli ultimi anni, sono andate letteralmente a ruba. I generi presi in considerazione sono svariati.

Si va dalle proposte ispirate a “Orgoglio e Pregiudizio“, capolavoro di Jane Austen, alle versioni che vestono le gambe con i versi di Emily Dickinson o con la prosa noir di Edgar Allan Poe.



Se, invece, siete delle inguaribili romantiche, i collant di Romeo e Giulietta fanno al caso vostro.

Tra i modelli che potete scegliere, troverete inoltre le citazioni di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, “Jane Eyre”, “Harry Potter“, “Il piccolo Principe”. Potrete indossare anche le parole di Oscar Wilde e T.S. Elliot. Se la lettura non è proprio il vostro forte, potete scegliere le calze dedicate a “Guerre Stellari” e, se volete tornare un po’ bambine, a “Mary Poppins” e “Peter Pan”.



Attenzione allora. Se gli uomini vi guardano le gambe, forse stanno solo leggendo il loro racconto preferito e potreste capire se siete la loro anima gemella, scoprendo di avere lo stesso scrittore preferito! Ma nel caso in cui si voglia stampare un libro preferito o personalizzare le calze, Dega, la designer responsabile del progetto, accetta richieste e proposte, promettendo di realizzarle con la stessa cura delle proprie.



Il costo di ogni collant è di circa 22 euro più 7 euro per le spese di spedizione.

Appassionate di letteratura correte a fare shopping che, nel vostro armadio non potranno mancare queste sfavillanti calze letterarie!