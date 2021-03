Renato Zero vaccinato contro il Covid: la foto sui social

Renato Zero, all'anagrafe Renato Fiacchini, è romano di nascita e vive nella città dal 1950. Nel Lazio in questo periodo le vaccinazioni sono aperte alle persone della sua età. "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!". Così Renato Zero ha scritto su facebook, postando anche una foto in cui si mostra mentre gli iniettano la dose di vaccino anticovid nel braccio. Il post è stato rilanciato sui social e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che scrive “Grande Renato Zero”.

