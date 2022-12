Sanremo 2023, spunta il nome di Gino Paoli

Sanremo - Finito il countdown per scoprire i nomi dei cantanti big che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. La conduzione della kermesse canora è affidadata anche questo anno ad Amadeus con al suo fianco Chiara Ferragni come co-conduttrice. Nelle ultime ore era partito il toto-nomi, ma è di qualche minuto fa (alle 13.30) la lista ufficiale. È stato lo stesso direttore artistico a svelare i nomi dei 22 cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo anno in diretta al Tg1.

Mancano ancora circa tre mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2023, che si terrà da martedì 7 a domenica 11 febbraio 2023, ma già ci sono i nomi dei big.

I nomi

In smoking Amadeus da l'annuncio ufficiale: «I giovani saranno 6». Aumentano qui Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Di Martino, Ariete, Modà, Mara sattei, leo Gassman, I Cugini campagna, Mr rain, marco mengoni

Il toto-nomi

Secondo le ipotesi raccolte da FqMagazine, al Festival della Musica Italiana 2023 ci sarebbero: Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013; Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995; Gino Paoli, che parrebbe tornare al Festival dopo una lunga assenza; Tananai, Nada, Luigi Strangis, Vincitore di Amici 2021, Elodie, Francesca Michielin, reduce della conduzione di XFactor 2022, Paola e Chiara, grande reunion, Lazza, Levante, Colapesce Dimartino, Madame.