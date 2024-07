Si chiama Kaos il megayacht davanti al mare di Pirandello

Agrigento - C'è un'attrazione letteraria in tutto questo. Il megayach Kaos nel mare di Luigi Pirandello che del Kaos ha fatto una poetica.

Il megayacht di Nancy Walton, figlia del fondatore di Walmart, la più importante catena di grandi magazzini degli Stati Uniti ha stazionato davanti alla baia di contrada Kaos ad Agrigento.

Nancy Walton Laurie è figlia di Germoglio Walton, fratello e socio in affari di Walmart fondatore Sam Walton. Nata nel maggio 1951, Nancy è sposata con Bill Laurie ed è la sorella di Ann Walton Kroenke. La famiglia Walton, al pari di altre dinastie come la famiglia Rockefeller, è una delle famiglie più ricche del mondo.

Lo yacht Kaos

Realizzato nei Paesi Bassi, batte bandiera jamaicana. A bordo, oltre all’elicottero che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo. Costruito per il Giubileo per lo sceicco Khalifa bin Hamad Al-Thani, ex emiro del Qatar, morto nel 2016 all’età di 84 anni, Kaos ha conservato il suo profilo regale e, oltre alla piscina, ha ancora adesso al suo interno un hamman e un bagno turco. Quattro cabine VIP sono situate sul bridge deck, mentre altre 10 suite si trovano sul main deck. Per l’armatore c’é invece un intero ponte a suo uso esclusivo da cui può godere di magnifiche viste sul mare. Kaos può accogliere 31 ospiti e 45 membri dell’equipaggio. Dopo la morte del suo proprietario è stato venduto nell’ottobre 2018 per 275 milioni di euro.