Caterina Balivo, furto di notte in casa a Roma, rubati orologi e gioielli

Roma - Furto notturno a casa di Caterina Balivo a Roma la scorsa notte. Ignoti hanno raggiunto il balcone della casa ai Parioli. Hanno bloccato una porta per agire indisturbati. Un bottino da migliaia di euro fra orologi e gioielli. La conduttrice non era in casa al momento del blitz, avvenuto intorno alle 2,30 di notte. Dopo è arrivata la polizia, con il sopralluogo della polizia scientifica: le indagini sono in corso.

La Balivo in questi giorni - stando al suo profilo Instagram - si trova a Barcellona con i figli per alcuni giorni di vacanza.