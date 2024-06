Fiorello in lacrime al compleanno dei 18 anni della figlia Angelica

Roma - Una serata piena di emozioni per Fiorello. Lo showman che ha fatto innamorare tutti dell'alba e delle sette di mattina con il suo show "Viva Rai2" ha rivelato un cuore tenero e dolce per la figlia più piccola, Angelica che ha compiuto 18 anni proprio in questi giorni. Fiorello ha sempre nascosto il suo lato più dolce per dare spazio a quello più ironico e brillante durante il suo show, ma questa volta ha messo da parte il personaggio per dare spazio a papà Rosario che vede la sua piccola di casa crescere e diventare maggiorenne.

Rosario Fiorello ha ballato insieme alla figlia Angelica durante la festa dei suoi 18 anni. Tante emozioni e commozione per papà Fiore, come mostrano le foto condivise sui social dagli invitati alla festa che si è tenuta a Roma.

Abito rosso per la giovane maggiorenne, senza spalline, a balze. Il colore della festa era proprio il rosso, come si vede anche dalla torta a forma di 18 con decorazioni sparse dello stesso colore dell'abito.

Fino a qualche giorno fa, lo showman si trovava in Salento con la famiglia per godersi un po' di mare e riposo dopo una stagione televisiva impegnativa che lo ha visto all'alba con Viva Rai2 e anche durante Sanremo, per l'ultima edizione condotta da Amadeus. Il suo mattin show non riprenderà, ma le idee a Fiorello non mancano e lui è sempre pronto a stupire, tirando fuori dal cilindro una sorpresa inaspettata.