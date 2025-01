Sicilia in bici tra le mete top del New York Times

C’è anche la Sicilia da visitare in bici da Trapani a Catania tra le 52 proposte di turismo alternativo che il New York Times propone ogni anno ai suoi lettori, ’52 Places to Go’, mete da non perdere in tutto il mondo per chi sta progettando il viaggio dei sogni. Il ‘Sicily Divide’ si snoda in 460 chilometri per strade secondarie, sterrate e sentieri che permettono di esplorare l’entroterra siciliano tra paesaggi collinari, borghi storici, siti archeologici, una ricca esperienza enogastronomica, ma non solo. “L’itinerario – spiega al Times Giovanni Guarnieri che ha organizzato il percorso – passa attraverso siti incredibili e vigneti, ma soprattutto dimostra che la vera attrazione della Sicilia sono i suoi abitanti”. L’avventuroso itinerario cicloturistico si percorre in gravel, mountain bike o bici da corsa.

Ci sono altre due destinazioni italiane nella carrellata worldwide. C’è la Milano ‘rivitalizzata’, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, con nuove mostre, esperienze culinarie, il restauro di edifici storici come Palazzo Citterio e, in aprile, la Settimana del Design aperta per l’edizione 2025 anche al pubblico, non solo agli addetti ai lavori. E poi le Dolomiti, col Cammino Retico (170 chilometri) che si percorre a piedi in sette giorni (da quest’anno anche in mountain bike o con la bici elettrica) lungo sentieri e strade di montagna che si snodano in aree remote del Trentino Alto Adige e del Veneto.

Ecco la lista completa dei posti più belli da visitare secondo il New Tork Times:

L’Inghilterra di Jane Austen

Isole Galapagos

Musei di New York City

Assam, India

White Lotus, Thailandia

Groenlandia

Aix-en-Provence, Francia

Valle del sole, Idaho, Usa

Lumbini, Nepal

Sidney, Australia

Coimbra, Portogallo

Angola

Amburgo, Germania

Nicaragua

Le Dolomiti, Italia

Ashville, Carolina del Nord, Usa

Magdalena River, Colombia

Los Cabos, Messico

Alishan, Taiwan

Flow Country, Scozia

Kristiansand, Norvegia

Bukhara, Uzbekistan

Lexington e Concorde, Massachusetts

Canfranc, Spagna

Benin, Nigeria

Amsterdam

New Orleans

Raja Ampat, Indonesia

Delfi, Grecia

Toyama, Giappone

Paesi Baschi francesi

Kilifi, Kenya

Isole Vergini Britanniche

Isole Lofoten, Norvegia

East London

Arcipelago di Stoccolma, Svezia

Kutaisi, Georgia

Osaka, Giappone

Detroit

Trent-Severn Water-way, Ontario

Montserrat, Spagna

Australia Occidentale

Washington DC

Valle di Nangma, Pakistan

Percorso ciclabile Sicily Divide

Ollataytambo, Perù

Abu Dhabi

Huangshan, Cina

Milano

Bulgaria

Rotterdam, Paesi Bassi

Montserrat, Caraibi

The 285-mile, self-guided Sicily Divide cycle route rolls across the Italian island from Trapani, on the western Tyrrhenian Sea, to Catania, on the eastern Ionian shore near Mount Etna, a UNESCO World Heritage site and an active volcano. Developed during the pandemic, the route provides a sustainable way to discover Sicily beyond beach resorts, by spreading out bottlenecks and reducing motorized vehicle use. The Divide shows adventurers the island’s more intimate side while bringing new life to communities that have suffered from depopulation over the last decades. The ride itself is everything one would want from cycle travel: stunning landscapes, rich culture and a chain of welcoming villages. The itinerary also passes about 20 miles south of Corleone (the town of “The Godfather” fame). “The Divide has incredible sites and vineyards,” says Giovanni Guarneri, who organized the route. “Mainly, though, it makes it clear that people are Sicily’s real attraction.” — Alex Crevar