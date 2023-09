Scicli - Un graditissimo ritorno. Sigfrido Ranucci, giornalista in prima linea nelle più grandi inchieste del Paese, conduttore della fortunata trasmissione televisiva Report, in onda su Rai Tre, è tornato oggi a Scicli per qualche ora di vacanza, reduce da un convegno tenutosi ieri mattina a Ragusa Ibla.

Riconosciuto e salutato, circondato da una scorta discreta, Sigfrido è stato accolto con grande affetto.