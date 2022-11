TikTok, l’ultima moda sono le "Stay at Home Girlfriend"

TikTok, l’ultima mosa sono le "Stay at Home Girlfriend": giovani che si vantano di essere mantenute dai fidanzati (ricchi). Sono donne, sono giovani, hanno poco più di vent'anni ma sono già casalinghe perfette e la loro aspirazione è rimanere tali. Si vantano di non lavorare e di farsi mantenere dai loro fidanzati facoltosi. Sono le "Stay at Home Girlfriends" la nuova moda che spopola su TikTok tra le giovanissime.

La loro vita scorre in gran parte tra le mura domestiche, badano alla pulizia della casa, preparano la cena al loro compagno, e nell’attesa si ricoprono di unguenti per avere una pelle luminosa. Si definiscono «stay-at-home girlfriends» e, nonostante non esista una definizione ufficiale per la categoria, l’etichetta lascia inferire che non debbano lavorare perché il loro partner guadagna abbastanza da mantenerle. Contrariamente a quanto lascerebbe supporre l’annoso stereotipo, si tratta di un fenomeno che sta riscoprendo la sua attualità. Su Tiktok l’hashtag #stayathomegirlfriend vanta oltre 134 milioni di visualizzazioni.

I video sono tutti simili: ragazze di poco più di vent'anni che mostrano la loro "vita perfetta" in case di lusso, tra centrifughe bio, esercizi di yoga e pilates, shopping, beauty routine e qualche faccenda domestica in attesa del ritorno del proprio fidanzato. Uno stereotipo di donna "del focolare" 2.0 che raccoglie milioni di visualizzazioni e commenti.

«Spendo soldi e mi prendo cura di me»

Per capire il fenomeno basta leggere una qualunque didascalia: «Quando passi da lavorare 70 ore a settimana e vivere in un freddo appartamento a essere una "stay at home girlfriend" che indossa ciabatte da 1.000 dollari, è pazzamente innamorata, e le uniche cose che ha in agenda sono andare a Pilates, ordinare la cena e fantasticare su quando sarai fidanzata (cioè quando lui farà la promessa di matrimonio)» si legge sotto un video da oltre un milione di visualizzazioni. «Cucinare e pulire sono i miei atti di servizio preferito» scrive invece @kendelkay influencer da oltre 400mila followers e orgogliosa Stay at Home Girlfriend che si riprende mentre prepara la colazione per il suo partner. «I miei hobby sono spendere soldi e prendermi cura di me» aggiunge un'altra. E ancora: «I miei genitori hanno speso 240mila dollari per la mia istruzione, ma io ho scelto di essere una Stay At Home Girlfriend».

L'ombra della dipendenza e dell'infelicità

Le aderenti alla nuova moda sembrano essere molto convinte della loro scelta e rivendicarla con orgoglio. E se nei commenti c'è qualcuno che le ammira o le invidia, in tanti tra i followers ironizzano e esprimono preoccupazione: «Come farete quando vi lascerete?».

Ogni scelta di vita è lecita e personale, ma è importante ricordare che la dipendenza finanziaria da un'altra persona, in una relazione di coppia, può aprire la strada a derive rischiose, dal controllo alla manipolazione e persino alla violenza. E anche se vivere nel lusso senza lavorare può sembrare fantastico, dall'altro lato può portare alla mancanza di obiettivi, insoddisfazione o più semplicemente a una noia mortale. Insomma, non serve essere femministe convinte per capire che il sogno rischia di trasformarsi in un incubo: una gabbia dorata da cui non è possibile fuggire. Basta davvero la promessa di vivere nel lusso per rinunciare alla propria libertà e indipendenza?