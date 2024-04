La messa per Nino Baglieri in diretta da Noto su Rai Uno

Noto - "In occasione dell'inizio del 180esimo di Fondazione della Diocesi di Noto, nel giorno in cui si chiude la Fase Diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Nino Baglieri, la Santa Messa di domenica 5 maggio 2024 sarà trasmessa su Rai 1 alle ore 11:00". A darne notizia è la Diocesi di Noto.