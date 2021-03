Covid, Luca Zingaretti dimesso dall'ospedale

Roma - Luca Zingaretti ha lasciato l'ospedale romano dove era stato ricoverato in seguito alla sua positività al Coronavirus. E' lo stesso attore, famoso nel mondo per aver interpretato il Commissario Montalbano, a darne notizia postando sui propri social una foto che lo ritrae di spalle, seduto sul lettino di un reparto.

News Correlate Luca Zingaretti positivo al Covid, ma lui non conferma

Da qualche giorno Luca Zingaretti ha sempre accompaganto i propri post con una canzone che ai più è sembrato un messaggio subliminale: “Io sono Luca”, canzone dei Dellai presentata a Sanremo Giovani 2021. Il testo recita: Però Luca in fondo con gli amici sta bene/ lui si vergogna quando deve parlare/ ha una chitarra ma non sa suonare/ disegni pregi sopra il costume/ che gli hanno fatto indossare". Un modo per dire che le sue condizioni di salute sono state buone, nonostante tutto.

"Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e l'affetto -scrive Luca Zingaretti-. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare".