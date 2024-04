Notifiche su WhatsApp, più difficile giustificare mancata visualizzazione

Giustificare le mancate visualizzazioni dei messaggi su WhatsApp affermando di essersi perso i messaggi rimasti senza risposta potrebbe essere più difficile, con tutto quello che ovviamente ne consegue. Cambiano le regole del social, e con una nota condivisa online, lo staff della piattaforma ha infatti annunciato l’avvio del rilascio di una nuova funzionalità che renderà più semplice che mai orientarsi tra le varie conversazioni aperte, sia one-to-one che di gruppo. Si tratta sostanzialmente di nuovi filtri i quali saranno visibili in cima alla lista delle chat e selezionabili con un semplice tocco. «Tutte», «Da leggere» e «Gruppi»: queste le diciture presenti sui nuovi pulsanti dell’app. Il primo di fatto non cambia lo status quo, abilitando la visualizzazione predefinita in ordine cronologico a cui gli utenti sono da sempre abituati. «Da leggere», invece, «mostra i messaggi segnati da te come non letti o che non sono stati ancora aperti, così puoi dare priorità alle tue risposte». A onor del vero un tasto che funziona allo stesso modo esisteva anche nelle precedenti versioni dell’app – le tre lineette disposte l’una sopra l’altra in ordine decrescente di lunghezza accanto alla barra di ricerca –, ma chiaramente il suo «successore» è stato pensato per apparire molto più evidente. Infine «Gruppi» consentirà di fare spazio alle sole chat collettive, nelle quali al crescere dei membri aumenta anche il rischio di lasciarsi sfuggire qualche comunicazione importante.