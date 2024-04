Vinitaly a Verona, da ex Provincia di Ragusa 12 mila euro per partecipare

Ragusa - Il Libero Consorzio ex Provincia regionale di Ragusa ha stanziato 12 mila euro per partecipare al Vinitaly di Verona in programma dal 14 al 17 aprile scorsi. La missione per presentare il "menu ibleo" all'interno del Sol, il Salone dell'olio vergine ed extravergine d'oliva.

La visita del commissario straordinario Patrizia Valenti è stata opportunamente supportata dalla presenza di tre dipendenti e un professionista esterno che ha un incarico dall'Ente, che hanno seguito gli aspetti logistici e organizzativi del progetto.