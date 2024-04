Birra: come si ottiene e quali sono le tipologie più diffuse

La birra è una bevanda davvero molto consumata dagli italiani, e viene prodotta in tantissime varianti anche a seconda dell’area di produzione.

Le birre possono essere commerciali, analcoliche, artigianali ma tutte sono accomunate dal fatto che si tratta di una bevanda la cui gradazione alcolica può variare, ma che si ottiene tramite la fermentazione di un mosto ottenuto dal malto d’orzo aromatizzato poi con il luppolo, come si vede anche qui . Cos’è il luppolo? Si tratta di una pianta che viene generalmente utilizzata per l’appunto nella produzione di bevande ma anche per la produzione di caramelle e prodotti da forno. Scopriamo ora insieme tutte le proprietà della birra e le tipologie esistenti.

Come si produce la birra?

La produzione della birra prevede l’immersione del malto in acqua calda: qui gli enzimi prodotti dalla radichetta favoriscono la trasformazione degli amidi in zuccheri detti fermentescibili.

Questo processo dà origine alla creazione di un mosto che generalmente viene aromatizzato, questa aromatizzazione può essere fatta con erbe, frutta ma nelle produzioni più classiche si utilizza il luppolo per aromatizzare il mosto.

Nella produzione della birra è la fermentazione che fa la differenza. In base al processo di fermentazione, infatti, si possono ottenere diversi tipi di birra. Durante la fermentazione i lieviti vanno ad agire sugli zuccheri creando quindi alcool e anidride carbonica, come ben descritto in questo articolo. La fermentazione come ben si può intendere è il vero e proprio cuore della birra ed è quel processo che poi ne caratterizza il sapore e la corposità.

Si fa generalmente una distinzione tra birre a bassa e ad alta fermentazione, ma in realtà dietro c’è un mondo. Anche il tipo di lievito utilizzato nel processo andrà poi a cambiare le caratteristiche della bevanda.

I tipi di birra più famosi

Come abbiamo detto, la fermentazione va a determinare in maniera fondamentale le caratteristiche di una birra. Solitamente le birre a bassa fermentazione sono le birre tedesche artigianali e commerciali, mentre l’alta fermentazione è tipica dei prodotti di origine Belga e inglese dove si gioca molto con sapori e profumi, mentre le tedesche hanno uno stile più classico e lineare.

Nelle birre a bassa fermentazione vengono utilizzati lieviti che generalmente fermentano tra i 5 e i 14 gradi di temperatura. Di questa categoria fanno parte le birre Lager che richiedono un tempo di fermentazione più lungo.

Le birre ad alta fermentazione invece presentano dei lieviti che attivano il processo di fermentazione a una temperatura che va dai 15 ai 30 gradi. Ed è proprio per questo che rilasciano davvero molti aromi e la fermentazione è più veloce.

Del gruppo delle birre ad alta fermentazione fanno parte le IPA, le Mild Ale, le Barley wine, le Porter, le Belgian Ale e in generale come detto tutte quelle birre che vengono prodotte in Belgio e Inghilterra dove l’alta fermentazione ha grande successo. A prescindere quindi dal metodo di produzione, la birra rimane da sempre una bevanda molto apprezzata da gustare in diversi momenti della giornata.