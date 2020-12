«Dobbiamo riaprire, se qualcuno morirà pazienza»: Guzzini choc VIDEO

Macerata - «Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione, e vorrebbero alla fine venirne fuori: se qualcuno morirà pazienza». The show must go on. La mostruosità (perché definirla gaffe è un po' poco) è stata sparata in live streaming dal presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini e il video del suo intervento, ieri pomeriggio al 'Made for Italy per la Moda', sta già sollevando una marea di invettive in Rete.

Una frase buttata là, quasi con superficialità, con una banalità che denuncia il deserto umano sotteso all’incoscienza di ciò che si sta affermando. A qualcuno ricorda l'infelice uscita del governatore ligure Toti, il mese scorso, sugli anziani "non indispensabili" alla macchina produttiva, e dunque serenamente sacrificabili per il progresso del Paese. L’evento in questione, trasmesso in streaming sui canali social e YouTube dell’organizzazione, ha visto la partecipazione anche del sindaco di Macerata Parcaroli e del governatore marchigiano Acquaroli, senza che nessuno alzasse un dito di indignazione.