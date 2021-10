No Green Pass, le manifestazioni in Sicilia VIDEO

Messina - Erano duecento circa i messinesi che sono scesi in piazza stamattina per protestare contro il Green Pass obbligatorio, sfilando in corteo da piazza Antonello a piazza Municipio (foto) e precisando di non avere “niente a che vedere con quei teppisti, violenti e vandali che hanno attaccato la sede della Cgil". Presenti insegnanti, sanitari e studenti, alcuni vaccinati pure con doppia dose ma contrari al certificato verde perché “genera una frattura sociale" e discrimina i lavoratori.

A Brolo, sempre nel fortino no vax messinese, i carabinieri che hanno rimosso dalla facciata dell’hub uno striscione in cui il Green Pass era equiparato a uno strumento nazista: una associazione irrispettosa verso chi ha subito deportazioni e genocidi, e non certo per essersi rifiutata di immunizzarsi gratuitamente contro una pandemia. Poco altro, finora.

C’è stato un sit-in di 25 minuti da parte alcune decine di manifestanti davanti ai cancelli della base di Sigonella, promosso dal Sindacato aeronautica militare (video). Dimostrazioni estemporanee anche altrove sull’Isola, ma tutto tranquillo. La protesta è più vibrante al Nord, con partecipazioni più massicce ai cortei cittadini ma comunque pacifiche. Nessun disagio invece nei porti siciliani.