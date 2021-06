Oroscopo Estate 2021: come andranno le vacanze, segno per segno

Ragusa – Secondo molti “adepti”, solo le stelle potranno dirci davvero come saranno i prossimi mesi. Per indagare il firmamento, stavolta ci affidiamo non a uno dei soliti volti noti, come Branko e Paolo Fox, ma a un astrologo più “tecnico”: Stefano Vighi, specializzato in astrologia oraria e classica, già docente presso la AMI University e ora membro della Real Astrology Association. Ecco le sue previsioni per ogni segno zodiacale.

Ariete, la Pazienza. Vero si tratta di una parola che non vorreste mai leggere nel vostro vocabolario personale, eppure Saturno retrograda, rallenta, obbligandovi a dimostrare la capacità di aspettare che il destino sia pronto (in autunno). Nel frattempo, divertitevi pure insieme a un Marte incandescente per tutto luglio, e a quella Venere che – sempre in luglio – renderà facili e frequenti gli amori, le occasioni del cuore. Agli inizi di agosto Giove tornerà a parlarvi di fortune con i progetti, a seminare in voi la voglia di afferrare un autunno davvero carico di soddisfazioni. Decisioni di casa a metà luglio, voglia di scoprire mondi nuovi alla fine dello stesso mese.

Toro, la Fantasia. Tutto sommato non è impossibile sognare, anche per un segno come il vostro di Terra, fatto di fatti e di dimostrazioni. Nettuno si confonderà a fine giugno, mente Giove smetterà di avvicinarvi alle cose del futuro, per questo poter dimostrare una certa capacità di immaginare sarà tanto importante. In giugno e in luglio ci sarà bisogno di voi in casa, con le persone che contano, ma in agosto sarete davvero liberi di vivere, di dare forma ai pensieri senza regole. Dal 20 agosto, però, Urano sarà retrogrado, raccomandandovi di concludere la stagione con una certa dose di prudenza, senza inseguire le solite rivoluzioni di mezza estate. Il 22 agosto fate il punto della situazione.

Gemelli, il Coraggio. Nel secondo giorno d’estate, il vostro Mercurio riprenderà a funzionare - proprio mentre si trova nel vostro segno - lanciandovi un vero invito all’essere coraggiosi, nel credere in ciò che siete e che fate, a non smettere ancora di fidarvi di voi stessi. Anche perché avrete a che fare con compagni d’estate poco chiari, mai decisi, tanto che vi sarà subito chiaro che siete voi quelli che possono e che devono condurre il gioco. Fate ordine dentro per passare all’azione dall’11 luglio, senza però mai voltarvi indietro. In agosto, non ignorate la quadratura di Marte, evitando di esagerare con le energie. Amori importanti intorno all’8 agosto, grandi ambizioni il 24 luglio e poi il 22 agosto.

Cancro, la Concretezza. Nel vostro cielo estivo, ci sono varie cose che raccomanderebbero di rinunciare – almeno per un po’ – al vostro spirito colorato per abbracciare la realtà, anche quella magari meno comoda, meno invitante. Niente di che, semplicemente optate per una estate che non si dimentichi dei dettagli, che ricordi di avere a che fare con qualcuno o qualcosa di distratto, di imperfetto. A fine giugno siate lucidi e obiettivi nel giudicare i limiti o gli errori di un rapporto per poi, intorno al 10 luglio ripartite da voi stessi, dalle vostre idee, dalle intuizioni. Mercurio, vicinissimo nella seconda parte di luglio, accenderà i migliori ricordi, mente agosto sarà il tempo delle parole, dei confronti. Quelli che contano.

Leone, la Fermezza. Non vi viene difficile imporre idee e opinioni, dire a qualcuno cosa sarebbe meglio fare (aspettandosi certamente di essere ascoltati). Saturno sarà distratto per tutta l’estate, così che il Leone abbia quasi sempre a che fare con chi non sa, non ricorda, con chi non ha mica capito. Per questo le stelle vi consigliano di portare avanti idee e progetti, di non rinunciare mai a qualcosa di cui siete davvero convinti. A fine giugno Venere vi aiuterà a stabilire un percorso, mente la Luna dell’8 agosto vi spingerà a reagire. I momenti migliori per misurare capacità e limiti degli altri? Il 24 luglio e il 22 agosto insieme a una Luna che per nessun motivo vi mentirà.

Vergine, l’Ambizione. Agosto sarà un mese importante, ovvero quel tempo che avrà le cose migliori da raccontarvi, da promettervi. Marte e Venere abiteranno infatti nel vostro segno proprio in quel momento, tanto che Mercurio (invidioso) deciderà di far parte del vostro mondo poco prima di Ferragosto. Intanto, nella prima parte dell’estate, godetevi la tonicissima ripartenza del vostro pianeta, osservatevi mentre riuscite a risolvere problemi con intelligenza, con fantasia e senso pratico. Il 10 luglio smettete di ascoltare chi si sbaglia o non capisce per concentravi sulle vostre ambizioni, per definire un percorso che non tenga conto di chi non ha ancora capito. In settembre ci sarà da divertirsi.

Bilancia, la Libertà. Luglio coinciderà con la vostra voglia di sentirvi liberi, di poter finalmente dire basta a quell’impegno (asfissiante) che ha accompagnato tutta la prima parte della nuova stagione. Da fine giugno, infatti, Venere diventerà amica del presente, tanto che persino una probabile decisione di vita o di lavoro – che il novilunio del 10 luglio renderà possibile – non vi peserà affatto. Sempre da fine luglio, Giove sarà nuovamente in trigono al vostro segno, una chiara dichiarazione di cose e di realtà che si ripresentano a voi, che ci riprovano, sperando di convincervi a giocare. Venere e Mercurio saranno in Bilancia da fine agosto, bellezza e fantasia non vi tradiranno di certo al rientro.

Scorpione, l’Intelligenza. Saprete (forse dovrete) affrontare l’estate con una buona dose di buon senso, con una logica che non vi volti mai le spalle, che non vi manchi mai troppo a lungo. Perché se Venere e se Marte, per tutto luglio, renderanno urgenti e importanti alcuni rapporti, ecco che voi – grazie a un Mercurio fatto d’Acqua come lo Scorpione – riuscirete a sopportare ogni cosa dandovi una spiegazione, provando a capire il senso e l’utilità delle cose. Poi, in agosto, potrete rilassarvi grazie a pianeti più soft, a quegli astri che vi aiuteranno a dialogare con il cuore, con la parte migliore di voi stessi. Decisioni di lavoro da immaginare l’8 agosto, ma da concretizzare solo il 7 settembre.

Sagittario, l‘Onestà. Vi trovate a fare i conti con una crescete incertezza, con situazioni sempre poco chiare, ma di cui forse siete protagonisti. Dopo Giove, da fine giugno anche Nettuno preferirà il caos alla fantasia, proprio nel momento esatto in cui qualcuno esigerà da voi chiarezza, risposte, riscontri. Che fare? Essere sinceri con voi stessi, evitando di promettere, di lanciare il cuore (e Giove) oltre l’ostacolo. Da fine luglio vi sentirete un po’ meno in lotta con tutto, mentre in agosto non mancheranno i caldi trigoni di fuoco che vi consentiranno di distrarvi, rispettando così rigorosamente i tempi e i riti dell’estate. Rimandate ai primi di settembre una decisione di lavoro.

Capricorno, l’Essenziale. Sullo sfondo di un Saturno che prova ancora a fare ordine tra i propositi (ottima promessa per un tempo semi-sospeso, spesso distratto) ecco che Giove, da fine luglio, tornerà sui suoi passi, invitandovi a ridurre al minimo le parole, per fare (se l’estate ve lo consentirà) soprattutto i fatti. L’inizio della stagione vi regalerà una Luna Piena vicinissima, tanto da poter ridefinire regole e priorità in vista delle partenze. A metà luglio provate a essere gentili con un destino che impone cambiamenti e novità, sapendo di contare però sull’intelligenza di Venere e sulla forza di Marte. Una missione del tutto possibile.

Acquario, la Pigrizia. Approfittando di un Saturno lento ma vicino, in occasione dell’estate potrete poltrire senza troppi sensi di colpa. Sì, perché il vostro pianeta vi invita a rimandare ogni cosa all’autunno, regalandovi una stagione libera, un tempo che non possa e che non debba mai strafare, perché non servirebbe. Indulgete contando su ben due pleniluni in Acquario (il 24 luglio e poi il 22 agosto), quelli che vi aiuteranno a non perdere mai di vista la logica, il senso delle cose, che vi faranno sentire a posto con il destino. In luglio compite un piccolo sforzo di dolcezza e di passione per non deludere qualcuno, dai primi di agosto contate invece su quel Giove di ritorno che vi proporrà qualcosa di già visto (ma che vi piace ancora).

Pesci, l'Illusione. come se non bastassero le indecisioni di Giove (da metà giugno retrogrado), ecco che con l’estate anche Nettuno inizierà a confondersi, a scambiare la realtà con la fantasia. Un esercizio frequente per il segno che dissolve, per quei Pesci che ora sembrano ancora più vicini al caos (un bellissimo outfit estivo). Eppure, Mercurio e la Luna Nuova di metà luglio vi aiuteranno a prendere una decisione importante, a non sbagliare con le mosse, con le passioni del momento. Puntate soprattutto su luglio (in agosto peseranno le opposizioni veloci), prima cioè che Giove vi metta in attesa, che fortune e progetti chiudano per ferie (tranquilli, li rivedrete in autunno).