Ragusa – Dopo Vittoria, anche il capoluogo Ragusa flagellato da vento e pioggia in queste ore: nel primo video, girato da un automobilista in via Fieramosca, i forti disagi alla circolazione provocati dalle piogge. Non va meglio sulla costa: il secondo filmato arriva da Marina di Ragusa.

Nel terzo siamo in contrada Cento Pozzi, dove una squadra della Protezione civile provinciale sta lavorando con una pompa idrovora ed eliminare l’acqua che ha allalato strade.