In vendita a un milione di euro la Maybach di Gheddafi. FOTO

Usato sicuro, verrebbe da dire con una battuta. Una rara Maybach 57S Coupé è in vendita. La Xenatec ne ha fatto una edizione limitata di 100 unità: si dice che appena 10 esemplari siano stati trasformati da berline a coupé (altri affermano otto, ma comunque sempre pochi) e l'auto in foto è stata realizzata su commissione di Mu’ammar Gheddafi nel 2010.

CARROZZERIA BICOLORE E RICCA DOTAZIONE

L’auto, però, non è mai stata consegnata a quello che doveva essere il suo proprietario. Il motivo? La caduta del governo libico nel 2011. Cos’ha di particolare? La carrozzeria, uno speciale bicolore beige/crema. A ciò va aggiunto che il rivenditore Autoleitner afferma essere l’esemplare Maybach Coupé con meno chilometri in assoluto. E infatti, stando a quello che dice il contachilometri, ne ha percorsi appena 2.300. Per quanto riguarda la dotazione di bordo, questa Xenatec Maybach 57S Coupé ha un ricchissimo equipaggiamento. Ci sono le portiere con chiusura ammortizzata, un frigorifero, il doppi rivestimento ai finestrini, sedili massaggianti e poggiatesta regolabili elettronicamente.

IL MOTORE E IL PREZZO

Ma parliamo, invece, di motore. Essendo basata sulla versione S, a spingerla c’è un V12 biturbo da 6 litri in grado di erogare 612 CV e 1000 Nm. Ma quanto costa? È stata messa in vendita all’esorbitante cifra di 961.950 euro.