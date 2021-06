Bere acqua calda e limone la sera, prima di andare a dormire: i benefici

E se adesso vi dicessimo che acqua e limone non si beve la mattina bensì la sera prima di dormire?

Scopri perché bere acqua e limone la sera fa bene. Diversi studi dimostrano che questa pratica aiuti a dimagrire e comporti diversi benefici per la salute e l’umore.

Tutti sappiamo che è fondamentale idratarsi bene affinché il proprio corpo funzioni correttamente. Durante il giorno, e anche durante il sonno, perdiamo liquidi respirando, sudando e durante la digestione. Alcune persone bevono un bicchiere d'acqua prima di coricarsi per rimanere idratati durante la notte. L’aggiunta di succo limone, ricco di vitamine del gruppo B, potassio, magnesio, vitamina C, ferro, fibre e calcio, può apportare ulteriori vantaggi.

Meditare 10 minuti al giorno, fare esercizio fisico regolarmente e mangiare sano: questi sono solo alcune delle pratiche quotidiane per mantenere uno stile di vita healthy e bilanciato, sia per la mente che per l'organismo. Tra le varie accortezze – quei piccoli gesti quotidiani che hanno un impatto positivo sul nostro benessere psicofisico – ce n’è una che possiamo iniziare ad adottare... fin da stasera! Bere acqua calda e limone la sera, prima di andare a dormire, porta numerosi benefici al nostro corpo: oltre a proteggere le nostre difese immunitarie, sembrerebbe infatti contrastare l'invecchiamento cutaneo e prevenire malattie cardiovascolari. Possibile che sia un bicchiere di acqua e limone la sera la manna dal cielo che tanto stavamo aspettando? Scopriamo insieme i benefici e le controindicazioni del bere acqua e limone la sera!

Bere acqua e limone la sera: i benefici

Il limone è una fonte ricchissima in vitamina C, potassio e limonina – sostanza contenuta nei semi di limone e arancia dalle proprietà antivirali e neuroprotettive. Non solo! La sua vitamina C, oltre a ridurre infiammazioni e il rischio di malattie cardiovascolari, è benefica anche per tenere contenuto il livello di stress dannoso al nostro corpo. Bere succo di limone alla sera ha, insomma, innumerevoli proprietà benefiche e, pensate, conta solo 9 calorie! Complessivamente, possiamo affermare che acqua e limone la sera fa bene: lo stesso limone è composto all'89% d'acqua e, con la sua assunzione prima del grande digiuno della notte, permette di fare il pieno di benefici dell'idratazione notturna.

Ma bere acqua e limone la sera fa dimagrire?

Ma veniamo alla domanda da un milione di dollari: ha senso bere acqua e limone la sera per dimagrire? Ci sono celebrities che giurano e spergiurano che prendere un bicchiere di acqua e limone mattina e sera sia il segreto dell'eterna giovinezza e del loro fisico in perfetta forma. Gli adepti della pratica assicurano che quest'abitudine, sul lungo andare, porti a una riduzione di appetito, al minore assorbimento di grassi e a una considerevole eliminazione di tossine. Secondo uno studio Giapponese del 2008 fatto sui topi, sembrerebbe che assumere quotidianamente acqua e limone diminuirebbe sì l'appetito: i risultati però non solo non sono stati fatti sull'uomo, ma bisogna anche dire che i topi hanno mangiato la scorza di limone e non il suo succo – onde evitare la completa rovina del preziosissimo smalto dei nostri denti, sconsigliamo di iniziare a mangiare scorze di limone mattino e sera!

Perché è meglio bere acqua e limone di sera?

Durante la giornata si possono accumulare un certo numero di tossine che nel tempo possono danneggiare la salute. Il sonno è fondamentale nel mantenimento della salute e prevenzione della malattia. La coppia acqua e limone è disintossicante e di solito l’organismo si libera delle tossine durante la notte. Ecco perché dovresti bere acqua e limone la sera, una buona notte di riposo può letteralmente liberare la mente. Anche l’intestino ha un ruolo importante di notte, se è infiammato i batteri e le sostanze non digerite possono penetrare la barriera intestinale. Perciò bere il nostro cocktail magico di acqua e limone può favorire la digestione.

Bere acqua e limone: controindicazioni

Certo, bere acqua tiepida e limone la sera può diventare una facile abitudine da aggiungere alla propria routine quotidiana, ma ci sono controindicazioni da tenere a mente? Prima di tutto: come già menzionato, il limone contiene acido citrico che, assunto in grandi quantità, rischia di corrodere lo smalto dei denti. Una soluzione per ovviare questo problema potrebbe essere l'utilizzo di una cannuccia (la consigliamo rigorosamente plastic-free e di carta!) e l'accurato risciacquo della bocca dopo aver finito di bere acqua tiepida e limone la sera. Inoltre, se siete affetti da frequenti bruciori di stomaco, dovreste tenere presente che c’è il rischio che il limone vada ad aggravare questa fastidiosa sensazione; certo, va anche detto che molte persone affette dal bruciore di stomaco trovano in realtà molto giovamento nel bere acqua e limone dopo il pasto... insomma, è proprio difficile stabilire un'unica regola per 7 miliardi di corpi umani! In ultimo, sembrerebbe che su alcune persone acqua e limone avrebbe un effetto diuretico importante: siamo scettici su questo punto, in quanto non ci sono dati scientificamente validi che attestino la proprietà diuretica del limone – si sospetta che sia la sola assunzione di un maggior quantitativo di acqua a provocare questo effetto!