Calza della Befana leggera e sana per chi è a dieta

Con l'Epifania si conclude il periodo delle feste. La calza della befana è una tradizione da rispettare a cui non è detto che dobbiamo rinunciare anche se abbiamo iniziato una dieta. D'altronde possiamo dire che la tradizione non riguarda più solo i bambini, ma coinvolge sempre di più anche agli adulti. In effetti seguendo qualche semplice e utile accorgimento degli esperti possiamo evitare che la Befana, che come si sa, tutte le feste porta via, ci lasci come ricordo qualche chilo di troppo. Cosa mettere dunque nella calza se siamo a dieta?

Calza della Befana sana e leggera: cosa mettere?

Uno degli errori da evitare è quello di comprare calze della befana già confezionate, di cui quindi non possiamo verificare il contenuto, che ci attraggono solo alla vista.

Le merendine e i dolci confezionati possiamo sostituirli con dei dolci fatti in casa più sani e leggeri. In particolare sono da evitarsi le caramelle alla frutta e le gelatine. In particolare al posto di queste ultime possiamo mettere nella calza un po' di frutta secca, ad esempio pistacchi arachidi secche e mandorle purché non siano fritte né salate (sono ideali per uno spuntino nel pomeriggio) e anche della frutta candita che sebbene calorica è sicuramente da preferire rispetto alle caramelle confezionate.

Se vogliamo preparare dei dolci in casa andremo ad evitare lo zucchero bianco che possiamo sostituire utilmente con del miele, da evitare anche il burro e le uova.

Le marmellate rappresentano una valida e gustosa alternativa alla cioccolata spalmabile. C'è n'è per tutti i gusti, quelli che maggiormente si sposano con la linea sono ai mirtilli, all'albicocca e all'arancia.

Cioccolato fondente almeno all'80% per sostituire i dolcetti al cioccolato. Una barretta di cioccolato fondente, oltre a fare bene alla salute come dimostrato da numerose ricerche, non ci farà nemmeno ingrassare e favorirà il buonumore come ben sanno tutti gli estimatori di questo alimento.

Possiamo considerare anche lo yogurt un dolce light. In supermercato abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.

Nelle calze troviamo spesso le rotelle di liquirizia che possiamo sostituire con le radici di liquirizia. Il sapore sarà un po' più amaro ma la linea ci ringrazierà.

Barrette di cereali. Come la frutta secca, sono perfette per uno spuntino pomeridiano.

Infine al posto del carbone di zucchero possiamo mettere nella calza un frutto, ad esempio un mandarino oppure una noce. In questo modo la glicemia non subirà alcuno sbalzo.