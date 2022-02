Cibi afrodisiaci: la Bediterranean Diet favorisce passione e desiderio

Ostriche, champagne, fragole e panna montata. E se l’elenco di cibi e bevande afrodisiache non fosse così scontato? Scopriamo i benefici della Bediterranean Diet

Oltre le costanti di frutti di mare, cioccolato e fragole, compaiono carciofi, capperi e cetrioli tra gli alimenti che fanno registrare maggiori proprietà afrodisiache rispetto ad altri. E insieme a cipolle, olive, asparagi e peperoni sono suggeriti dagli chef come attori principali di una cena a lume di candela, leggera e stimolante, preludio di una serata di coccole focose e fantasiose.

Sogno o realtà, Amore o finzione. Di cibi afrodisiaci si parla fin dall’alba dei tempi. Alimenti e bevande in grado di esaltare la sessualità e accrescere il desiderio. Una mera illusione? Indubbiamente, l’effetto placebo può ingannare la mente e portarci davvero a sentire un aumento del desiderio.

D’altra parte, alcuni cibi possono essere davvero considerati afrodisiaci. Lo ha confermato Stella Raffini, nota sexpert che, sul The Sun, ha raccontato i benefici delle Bediterranean Diet.

Che cos’è la la Bediterranean Diet?

Un regime alimentare basato sulla dieta mediterranea e sugli alimenti che la caratterizzano.

Cibi afrodisiaci che aumentano i livelli di dopamina e serotonina nel cervello, riducendo lo stress. E, di conseguenza, stimolando la libido e incrementando la produzione di ormoni.

Cibi afrodisiaci: perché si chiamano così?

L'aggettivo "afrodisiaco" nasce in riferimento alla dea greca Afrodite, dea della bellezza ma soprattutto dea dell'amore e della generazione, intesa come capacità di generare. Associare questo aggettivo al cibo ci rimanda automaticamente a una dimensione amorosa, sessuale, in cui gli alimenti fungono da veri e propri attivatori del corpo e della fantasia. Infatti, i cibi afrodisiaci sono tali sia per le loro proprietà chimiche, ma anche per le reazioni che creano nel nostro corpo grazie a odore, colore e forma. Non bisogna pensare agli alimenti afrodisiaci come pillole magiche che, una volta mangiate, attivano per incanto l'eccitazione sessuale o ci regalano magicamente un orgasmo. Sono da inserire all'interno di un contesto particolare, come una cena speciale con il proprio partner, ed essere considerati come parte di una dieta varia volta al corretto funzionamento di tutto il nostro organismo.

Quali sono i cibi afrodisiaci?

Non solo grandi classici come ostriche e cioccolato fondente, ma anche olio extravergine di oliva, asparagi e mandorle.

I cibi afrodisiaci sono definiti come quegli alimenti che stimolano il desiderio grazie alle loro proprietà. Ce ne sono alcuni afrodisiaci per antonomasia, come ostriche e champagne, ma anche peperoncino o tartufo. Altri meno conosciuti che troverete in questo album. Il punto è: perché alcuni alimenti vengono definiti afrodisiaci? Non è solo una questione di leggende o mitologia, ci sono dei cibi le cui proprietà influiscono positivamente sull'apparato genitale sia maschile che femminile, o più in generale attivano quei sensori che contribuiscono all'eccitazione sessuale. Non esistono prove scientifiche della correlazione tra alimento ed eccitazione sessuale, soprattutto tenendo in considerazione che quest'ultima è frutto, così come l'orgasmo, di una combinazione di fattori che vanno da quelli psicologici a quelli fisici. Esistono però degli alimenti che contengono delle proprietà che più o meno indirettamente influiscono sulla circolazione sanguigna favorendo eccitazione e orgasmo.

Cibi afrodisiaci: gli alimenti migliori per ricette libidinose

Secondo la Bediterranean Diet, esistono cibi afrodisiaci perfetti per tutti. Per un uomo, ad esempio, un alleato fondamentale è l’olio di oliva, che può ridurre l’impotenza del 40%. Al contrario, tra i cibi afrodisiaci per lei non possono mancare cioccolato fondente e asparagi. Il primo, infatti, aumenta i livelli di serotonina nel cervello, mentre i secondi sono degli stimolatori naturali del desiderio.

Tra i cibi afrodisiaci ci sono, ovviamente, le ostriche. Ricche di zinco, aumentano la produzione di testosterone e la libido femminile. Da abbinare alle mandorle, che possono incrementare la produzione di ormoni. Per entrare nel giusto mood, infine, occorrono fieno greco, zenzero e melagrana.

La lista della spesa per una serata hot, però, è molto più lunga. Come sottolinea Valentina Schirò, biologa specializzata in Scienze della Nutrizione, «Ginseng, frutti di mare, crostacei, arachidi tostate non salate, pomodoro, pesce, soprattutto azzurro, zafferano e cioccolato fondente sono alimenti particolarmente ricchi di principi attivi che influiscono positivamente sulla sfera sessuale».

Niente vino, la bevanda dell’amore è la birra

I cibi afrodisiaci devono essere accompagnati da un buon bicchiere di…birra! Una bevanda afrodisiaca, che è stata associata all’aumento della resistenza sessuale. In particolare, Medical Daily ha messo in risalto come le birre scure possano rafforzare la salute e aumentare la libidine.

Il mastro birraio di Doppio Malto, Simone Brusadelli, sottolinea, infatti, come «un buon boccale di birra possa generare emozioni positive». Il risultato? «Siamo più felici e rilassati», dell’umore giusto per cedere alla lussuria.

E se volete una garanzia in più, unite una degustazione di birra a un assaggio di zenzero – un cibo definito come “super sessuale” – e a dei fichi, noti per favorire l’eccitazione.