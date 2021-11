Come funziona la dieta Cram: dimagrire e sgonfiare la pancia in tre giorni

Dieta Cram. Dimagrire, sgonfiare, depurare il corpo in 3 giorni si può. Scopriamo come funziona

Avete mai sentito parlare della dieta Cram? Si tratta di una dieta che fa dimagrire, sgonfia la pancia e aiuta a combattere i problemi intestinali. La dieta Cram, infatti, non solo fa perdere i chili di troppo ma aiuta anche a depurare l’organismo. La dieta Cram si ispira alla dieta Brat, una dieta che è tornata in voga negli ultimi tempi ma che ha una lunga storia visto che veniva usata in tempi antichi in America Latina. Questa dieta permette di sgonfiare la pancia in fretta e contrastare anche problemi all’intestino.

Prima di leggere, però, vi consigliamo di consultare sempre il vostro medico prima di lanciarvi a capofitto in una nuova dieta. Che dite, ne scopriamo di più?

Cos’è la dieta Cram e quanto dura

Con il termine Cram si intendono i quattro alimenti permessi: cereali (cereal), riso (rice), mele (applesauce) e latte (milk). Questa dieta in particolare è mirata per farci sgonfiare la pancia e depurare l’organismo, e si tratta infatti un percorso detox. Questi ingredienti, poi, garantirebbero vitamine, sali minerali, proteine e la giusta quantità di fibre e carboidrati.

Oltre a questo bisogna integrare due litri di acqua al giorno, per eliminare tutte le tossine in eccesso. Il tutto deve essere seguito per una durata di tre giorni! Infine, alla dieta è associata dell’attività fisica, basta anche solo una passeggiata all’aria aperta ogni giorno di circa mezz’ora o qualche esercizio in casa.

In che consiste la dieta?

La dieta Cram va seguita per 3 giorni. Saranno 3 giorni “duri” perché si potranno assumere solo ed esclusivamente gli elementi che vi abbiamo elencato. Nota bene: vi ricordiamo che è importante bere ogni giorno almeno due litri d’acqua per eliminare le tossine in eccesso.

Quindi per 3 giorni si possono assumere solamente questi alimenti. La giornata inizia con una banana accompagnata da pane tostato con un filo di miele. A pranzo è previsto riso in bianco condito con erbette e olio extravergine d’oliva, mentre a cena è previsto pane tostato con zuppa di verdure di stagione.

Esempio di dieta Cram: menù

Esiste uno schema della dieta Cram? Cerchiamo di capire meglio come funziona. Si tratta di un regime alimentare molto restrittivo, proprio per questo motivo non si può seguire per un lungo periodo di tempo, ma soltanto per tre giorni.

La dieta in questione è molto ricca di liquidi, quindi bisogna bere molta acqua e tisane. Inoltre si differenzia da quelle classiche poiché vengono escluse le proteine, tolto ovviamente il latte. Favorendo il consumo di carboidrati, latticini e fibre, utili per i movimenti intestinali.

Cosa si mangia? Come abbiamo detto il termine è l’acronimo di cereali, riso, mele e latte. I condimenti concessi, invece, sono zenzero, limone, basilico e olio.

Vediamo un esempio di menù giornaliero della Dieta Cram per dimagrire e sgonfiare la pancia in tre giorni:

bicchiere di latte

–Colazione: succo di mela, latte e fette biscottate.

–Spuntino mattutino: mela cotta.

–Pranzo: un piatto di riso integrale con zenzero, olio e limone.

–Spuntino pomeridiano: un bicchiere di latte scremato.

–Cena: un piatto di pasta integrale con olio e basilico.

Dieta Cram: controindicazioni

Come sicuramente avrete capito, questa dieta non è un regime alimentare equilibrato, ed è per questo che si deve seguire soltanto tre giorni, e non uno di più. Inoltre, bisogna dire che essendo molto restrittiva e radicale, non è detto che funzioni: prima di tutto, il rischio è che un passaggio così drastico a una alimentazione così povera faccia venire fame, e dunque si interrompa.

In secondo luogo, questa dieta non prevede una fase di mantenimento: è dunque possibile ipotizzare una ripresa dei chili persi non appena si ritorna alle nostre normali abitudini.

La dieta Cram è una dieta Brat che è stata “arricchita”. Entrambe le diete, essendo piuttosto restrittive, vanno seguite per periodi molto brevi onde evitare di andare incontro a carenze alimentari. Ma quali cibi si possono consumare se si segue la dieta Cram?

I cereali, il riso, la mela (soprattutto il succo) e il latte. Il termine CRAM infatti sta per: cereali, riso, apple (che vuol dire mela) e milk (ossia latte). Ma capiamo perché proprio questi alimenti.

Insomma, provare non costa nulla, ma se cercate una dieta per dimagrire e perdere i chili di troppo, vi conviene rivolgervi a un nutrizionista, che saprà consigliarvi la miglior scelta per voi e per il vostro corpo.