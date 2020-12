Tisane dimagranti: per eliminare pancia e maniglie dell’amore

Le tisane dimagranti favoriscono una rapida perdita di peso e sono riconosciute per le loro numerose proprietà benefiche. Si tratta di una miscela di erbe lasciate in infusione in acqua calda, in grado di favorire il dimagrimento. Oltre al comune metodo dell'infusione, le tisane possono anche essere realizzate con il metodo della decozione o macerazione. Bisogna innanzitutto comprendere che le tisane dimagranti sono delle bevande che non fanno miracoli, ma possono fornire un piccolo aiuto per chi desidera perdere peso, specialmente dopo le abbuffate di questi giorni di festa. Le tisane dimagranti sono ideali da affiancare a una dieta detox eipocalorica, che prevedono l’assunzione di diversi litri d'acqua al giorno.Bere tanto aiuta non solo a depurare l'organismo dalle scorie e dalle tossinein eccesso, ma anche a eliminare la pancia. Allo stesso modo, tisane e infusi a base di erbe, fiori e radici sono uno dei segreti per dimagrire, far sparire la pancia e dire addio alle fasidiose maniglie dell'amore.

I benefici delle tisane dimagranti :Queste bevande sono in grado di favorire un netto miglioramento della salutedell’organismo. Innanzitutto, aiutano l’attività diuretica che permette dieliminare le scorie ed i liquidi in eccesso. Quest’ultimi sono infatti i primi responsabili dell’insidiosa ritenzione idrica. Inoltre, le tisane dimagranti hanno il compito di ridurre efficacemente il gonfiore addominale che colpisce moltissimedonne, ma anche gli uomini. Allo stesso modo accelerano il metabolismo e favoriscono il transito intestinale. Tutti questi vantaggi nell'insieme rendonole tisane dimagranti delle vere e proprie alleate per il benessere del corpo, poiché depurano il fegato attraverso l’eliminazione delle tossine. Inoltre, per favorire il dimagrimento, questi infusi assicurano un senso di sazietà, grazie al quale è possibile gestire gli attacchi di fame. Alcune di queste bevande sono anche utili per ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Grazie atutte queste proprietà, le tisane dimagranti sono indicate da molti nutrizionisti come supporto ad una corretta alimentazione per favorire il dimagrimento. Scopriamole insieme le migliori ricette!

Le tisane dimgranti che aiutano a dimgrire la pancia e le manigli dell'amore.

–Tisane allo zenzero, tisane al carciofo e al finocchio, tisaneal tarassaco e all’equiseto, tisana alla menta, tisana al limone, tisana alcaffè verde, tisana alla valeriana, tisana al mirtilloTisane per dimagriree infusi: gli ingredienti baseTra le migliori ricette per un infuso dimagrante ci sono quelle a base di zenzero, finocchio ecarciofo, ma anche al limone, al caffè verde, alla valeriana, al tarassaco,alla menta e al mirtillo.

Tisane che fannodimagrire allo zenzero Tra gli infusi per dimagrire più efficaci ci sonoquelli a base di zenzero. Si tratta di una radice dal sapore deciso in grado diaccelerare i processi di digestione e di aiutare a bruciare. Non appena l'acquabolle aggiungete qualche scorza di radice di zenzero insieme a delle foglie dimenta. Lasciate in infusione per circa quindici minuti e poi filtrate. Ottimo per drenare ed eliminare le scorie il mix di zenzero e limone. Aggiungete ai pezzi di zenzero anche la scorza di mezzo limone. Non esagerate con lo zenzero, altrimenti diventa troppo forte. Lasciate riposare per altri cinque minuti e la vostra bevanda miracolosa sarà pronta. Ottima dabere a fine pasto.

Tisane per drenare a carciofo e al finocchio Sebbene sia una tisana depurativa a tutti gli effetti,quella al carciofo è ottima anche per perdere peso. Potete usare gli scarti dicarciofi per prepararla, in particolare le foglie bollite sono una delle migliorisoluzioni per contrastare la cellulite ed eliminare la pancia. Preparate unsemplice decotto con gambi e foglie. Lasciate in infusione per circa quindiciminuti e bevetelo primo o dopo i pasti. A dir poco straordinaria anche l'azionedei semi di finocchio. Potete aggiungerli al carciofo per smorzare il saporeamaro, oppure usarli da soli. La loro azione drenante vi aiuterà a digerire e aridurre il gonfiore addominale.

Tisana al tarassaco eequiseto Da provare anche le tisane sgonfianti e dimagranti con leerbe. Tra queste si trovano il tarassaco e l’equiseto. Il tarassaco è una dellemigliori erbe per drenare (e per la ritenzione idrica e di conseguenza percombattere la cellulite) e ha un effetto molto rapido. Anche l’equiseto haproprietà depurative e diuretiche che favoriscono l’eliminazione delle tossinee dei liquidi. Per preparare una tisana con queste erbe mettete un po’ ditarassaco o di equiseto nell'acqua fredda e portate a ebollizione. Dopo 10minuti spegnete il gas e lasciate in infusione. Filtrate l'infuso e bevetelodopo cena.

Tisana alla menta Anche usare le foglie di menta per i vostri infusi può avere un effetto ottimo per ilvostro scopo. Perché il suo effetto balsamico, come riportato da diversi studi, può far sì che l’appetito non venga così di frequente nell'arco di una giornata. Quindi da questo punto di vista bere una bella tisana di questo tipo non puòfare che bene per la vostra linea! Infusi per dimagrire:tisana al limone Oltre che insieme allo zenzero, si può anche preparare una tisana solo con la scorza di limone, che contiene D-Limonene che, secondo diversi studi, ha delle grandi proprietà drenanti e brucia grassi. Bastamettere la buccia del limone in un colino e filtrare l'acqua portata a ebollizioneper avere il vostro infuso.Tisana al caffè verde Se non ne avete mai sentito parlare, il caffè verde èbanalmente il caffè prima di essere maturo e avere il suo colore marrone cosìcaratteristico. Per le tisane è ottimo perché tra le sue proprietà ci sonol'assorbimento degli zuccheri e dei grassi che ingurgitiamo quotidianamente. Anche qui basta filtrare alcuni chicchi di caffè tramite un colino e ilrisultato è pronto in pochissimi minuti.Tisana alla valeriana La valeriana è utile soprattutto per dormire bene. Il sonno è importantissimo quando si vuole dimagrire, perché deve essere regolare perfar sì che il nostro organismo risponda bene. Cosa c’è di meglio di una tisana alla valeriana per farlo? Tisana al mirtillo:effetto digerente assicurato! Un ingrediente assolutamente utile per il corpo è ilmirtillo, che svolge un'azione digerente e migliora la circolazione del sangue. Inoltre aiuta la digestione difficoltosa, magari se si è mangiato tanto in uncerto periodo, magari festivo. Un infuso al mirtillo in questo senso può esserela soluzione per sentirsi più leggeri sgonfiando dalle tante abbuffate“comandate”. L'assunzione regolare delle tisane dimagranti può comportarenumerosi effetti positivi che permettono di contrastare una scorretta alimentazione. Ottime alleate per dimagrire sulla pancia e contrastare le fastdiose maniglie dell'amore.