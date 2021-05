Cosa mangiare per perdere peso

Alcuni alimenti possono aiutarci a dimagrire senza per questo rinunciare al gusto. Tendiamo invece a pensare che una dieta dimagrante è tale quando esclude determinati alimenti, in realtà vi sono anche cibi che contengono poche calorie che non solo possono saziarsi ma che ci apportano in maniera equilibrata anche micronutrienti essenziali, quali vitamine, proteine e carboidrati. Fare invece digiuni prolungati o comunque pasti troppo leggeri alla fine si rivela controproducente perché l'organismo finisce con l’assimilare più calorie e quindi rallenta il metabolismo. Se invece vogliamo perdere peso in maniera sana dobbiamo scegliere gli alimenti giusti a tavola. Insomma è possibile mangiare per dimagrire. Dipende solo dagli alimenti che scegliamo nel nostro menù quotidiano.

Di seguito una lista di alimenti dietetici che non possono mancare per dimagrire. Per completare il programma dimagrante è importante anche che oltre alla dieta si segua una attività fisica.

Gli alimenti che ci fanno dimagrire

Il pesce è un ottimo alimento da inserire nella dieta perché è poco calorico. Da evitare però quello grassi quali anguilla, tonno aringhe. Anche la cottura è importante per non far lievitare le calorie. In questo senso è consigliabile una cottura alla griglia o in padella al forno o al cartoccio. Al posto del sale possiamo usare qualche spezia.

Lattuga indicata soprattutto per combattere la ritenzione idrica e il gonfiore. L'elevata quantità di fibre favorisce la corretta attività intestinale. Inoltre è un alimento saziante per cui è utile consumarla a inizio pasto. Attenzione però al condimento: optiamo per un cucchiaino di olio di oliva e aceto.

Verdura

Si tratta di un alimento che possiamo mangiare a volontà perchéP è composto prevalentemente da acqua. Le verdure non solo hanno poche calorie, ma ci forniscono anche fibre, vitamine e sali minerali. Scegliete pure quelle che gradite maggiormente.

La frutta è un altro alimento che non può mancare in un regime dietetico. Sono frutti ipocalorici, in particolare si consigliano le mele, frutti di bosco e pesche. L'avocado invece va consumato con moderazione perché è un frutto calorico. Anche le noci e la frutta secca in generale va consumata con moderazione per le stesse ragioni.

La segale grazie alla presenza delle fibre ci aiuta ad assorbire meno grassi e zuccheri e ci fa sentire sazi, quindi non abbiamo gli sbalzi di insulina che ci causa gli attacchi repentini di fame.

Yogurt. Se magro naturale rientra tra gli alimenti consigliati per le diete in quanto è poco calorico e contiene tanto calcio. Inoltre è un alimento privo di zucchero.

Riguardo alla carne gli esperti consigliano quella bianca, quindi pollo e tacchino da cuocere in una padella antiaderente con un filo d'olio. Riguardo al pollame bisogna osservare la precauzione di eliminare la pelle ricca di grassi.

Forse non viene sottolineato mai abbastanza, ma per dimagrire è fondamentale bere a sufficienza. Dovremmo bere almeno 2 litri al giorno di acqua naturale o gassata se non riusciamo a bere la prima. Sono invece da eliminare o da ridurre fortemente il consumo di quelle zuccherate e gassate. Inoltre bere 2 o 3 bicchieri d'acqua prima dei pasti ci aiuterà a saziarci prima.