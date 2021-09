Dieta autunnale: cosa mangiare per tornare in forma

La stagione autunnale può rappresentare una buona occasione per rimetterci in forma e quindi perdere qualche chilo se ci siamo lasciati andare un po' in estate. In particolare in autunno spiccano sulle nostre tavole alimenti quali funghi e zucca che possiamo cucinare in svariati modi per esaltarne al massimo la bontà. Con la dieta autunnale possiamo perdere fino a 5 chili in un mese. Approfittando di questa stagione più fresca rispetto al caldo torrido dell'estate possiamo riprendere a praticare dell'attività fisica all'aperto, anche semplicemente correre o fare una passeggiata. Gli amanti del fitness ad ottobre potranno tornare in palestra.

Dieta autunnale per perdere peso

La zucca, ortaggio caratteristico di questa stagione, è un concentrato di acidi grassi, vitamina A omega-3 e antiossidanti. Ci apporta appena 18 calorie ogni 100 grammi.

Funghi: rappresentano un'ottima fonte di minerali, in particolare selenio magnesio fosforo e potassio. Sono poveri di calorie: i funghi porcini ci apportano appena 21 calorie ogni 100 grammi.

Melograno rape rosse kiwi invece ci forniscono la vitamina C e il potassio.

I carciofi sono un alimento disintossicante in grado di aumentare la diuresi. Ci forniscono appena 18 calorie 100 grammi.

Il cavolo è un alimento nutriente e salutare che non può mancare sulle nostre tavole: ci fornisce calcio acidi grassi e fibre e antiossidanti. Questo alimento ci apporta appena 21 calorie ogni 100 grammi.

L'uva è ricca di antiossidanti che preservano l'organismo dall'invecchiamento, tuttavia è un frutto calorico: 100 grammi ci apportano 60 calorie per cui va consumato con moderazione.

Dieta autunnale: come seguirla al meglio

E' importante quindi assortire secondo la migliore combinazione questi alimenti. Di seguito alcuni consigli degli esperti per raggiungere i migliori risultati con questa dieta autunnale.

Bisogna partire dalla colazione che non va mai saltata, a base di frutta di stagione anche sotto forma di spremute. Meglio evitare il caffè e il thè che sono degli eccitanti.

Si consiglia di iniziare il pasto con la verdura cotta o cruda e anche la frutta perchè in tal modo raggiungiamo prima il segnale di sazietà. Minestroni e passate con un filo di olio extra vergine di oliva sono l'ideale per scaldarsi nelle fredde serate autunnale che preludono all'inverno. Se abbiamo poco tempo da dedicare alla cucina possiamo comprare surgelati di verdure zuppe minestroni. Prestiamo attenzione a che non siano già salati e conditi. Sono facili da preparare e leggeri.

Sarebbe preferibile fare un piatto unico a base di pasta riso carne pesce formaggi o uova con un contorno di verdura a scelta.

Aumentiamo il consumo dei legumi e quindi via libera fave piselli ceci lenticchie etc.

I grassi non andranno eliminati ma moderati accordando la preferenza a quelli vegetali, in particolare all'olio di oliva.

Anche se non siamo più in estate e non sentiamo la stessa necessità di bere per mantenere un livello ottimale di idratazione dobbiamo bere 1,5 2 litri di acqua al giorno.

Al posto del sale per insaporire i nostri piatti possiamo utilizzare le erbe aromatiche e le spezie.