Siete già rientrati dalle vacanze e vi siete accorti di avere preso qualche chilo in più? Eccovi il Menu giornaliero da 1600 calorie per chi pranza in ufficio

Oggi ti diremo cosa mangiare in ufficio se sei a dieta. Ecco un esempio di menu giornaliero da 1600 calorie per perdere peso.

Non tutti riescono a rientrare a casa per il pranzo, spesso il lavoro toglie molto tempo. In molte preferiscono rimanere in ufficio per la pausa pranzo, ma si sa che bisogna prestare attenzione, perché non sempre si mangia in modo sano. Una dieta da 1600 calorie abbinata ad una sana e regolare attività sportiva associata ad una giusta idratazione è ottima per il dimagrimento e può portare risultati in poco tempo

Quanto si perde seguendo una dieta da 1600 calorie?

la risposta è circa 3-4 kg al mese. La perdita del peso è soggettiva e il risultato potrebbe variare in base diversi fattori. Inoltre, questo tipo di dieta è particolarmente indicato per donne che non hanno particolari problemi di peso eccessivo.

Dieta da 1600 calorie per chi pranza in ufficio

Il più delle volte quando si è catapultati in una realtà lavorativa impegnativa, si rischia di saltare il pasto, anzi si dimentica proprio di fare pausa. Questo non va proprio bene, si sa che saltare i pasti non va per niente bene a prescindere se si segue o meno la dieta. Seguire una dieta sana ed equilibrata anche quando si sta in ufficio è importante per il benessere del nostro organismo. Scopriamo il menu giornaliero da 1600 calorie per chi pranza in ufficio, tutti inizia da casa!

Menu giornaliero da 1600 calorie per chi pranza in ufficio

Mangiare in modo sano ed equilibrato in ufficio non è impossibile, ma neanche un’impresa facile. Basti pensare che in molti preferiscono non portarsi con se il pranzo ma comprarlo al ristorante o tavola calda.

Non è preferibile mangiare quello che ci salta all’occhio o quello che ci fa subito venire l’acquolina in bocca. I cibi come junk food che non sono per nulla salutari, ma spesso si prediligono. Il primo passo per mangiare in modo sano in ufficio è portarsi il cibo da casa, ecco un esempio di manu giornaliero da 1600 calorie.

Iniziamo dalla colazione, evita di farla, sarai indotta a prendere un bel cornetto farcito e un cappuccino schiumato. Impossibile non lasciarsi tentare dalla vetrina del bar con cornetti, brioche, biscotti, crostate e ciambelle. A casa bevi una tazza di latte parzialmente scremato (200g) con 40 grammi di cereali e un frutto fresco di stagione.

A metà mattinata in ufficio mangia un vasetto di yogurt magro o un frutto fresco.

Pranzo. Il pranzo deve essere saziante e salutare, che non deve appesantire visto che trascorri molto tempo seduto alla scrivania. Prepara un piatto di pasta integrale o riso (70 grammi) condita con verdure al vapore (150 grammi), condire con un filo di olio extra vergine di oliva.

Per lo spuntino pomeridiano vanno benissimo un frutto fresco o un pacchetto di cracker integrali.

Rientri a casa per cena e potrai gustare un secondo piatto, prova con pesce grigliato come il nasello al vapore accompagnato da verdure all’insalata o verdure dipende dalla stagionalità.

Ricorda di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e se puoi ogni tanto concediti una pausa in ufficio e fai due passi.

Un buon programma alimentare per dimagrire dovrebbe essere personalizzato in base alle esigenze. Ogni individuo rappresenta un caso a parte e ci sono fattori che non possono essere standardizzati: età, sesso, altezza, peso, misurazioni antropometriche, percentuale di massa grassa, tipo di lavoro svolto, attività fisica, eventuale insulino resistenza, …

Non avendo a disposizione tutti questi dati personali, la dieta 1600 calorie che viene proposta su questa pagina è da considerarsi puramente indicativa e non può in alcun modo sostituire le indicazioni di un nutrizionista.