Dieta delle banane: dimagrire con dolcezza

La dieta delle banane o più propriamente la Morning Banana Diet ha origini lontane in quanto è un regime dietetico che viene dal Giappone. Promette di far dimagrire 3 o 4 chili in solo una settimana. E' stata messa a punto da Sumiko Watanabe, una farmacista e da suo marito, Hitoshi Watanabe, esperto della medicina tradizionale cinese. I due coniugi hanno proposto la dieta in un forum molto seguito nel Sol Levante. In effetti di questa dieta se ne parla già dal 2008 quando la moglie Sumiko Watanabe riuscì a far dimagrire il marito di ben 16 chili sembrerebbe proprio grazie alla dieta delle banane. Negli anni ha conosciuto nel web una costante popolarità, in particolare nel 2016 è stata la dieta più cercata dagli utenti su internet. Ma prima di parlare della dieta in sè e per sè andiamo ad evidenziare alcune caratteristiche nutrizionali di questo frutto.

Banana: proprietà nutrizionali

La banana rispetto agli altri frutti contiene una buona quantità di carboidrati e zuccheri, in particolare 100 grammi contengono 23 grammi di carboidrati e 12 grammi di zuccheri. A bilanciare questa presenza importante di carboidrati e zuccheri è il contenuto di fibre che ci aiutano a sentirci sazi prima e favoriscono l'attività intestinale. Riguardo all'aspetto calorico in media una banana ci fornisce circa 100 calorie. La banane contengono una buona quantità di triptofano, un aminoacido che stimola la produzione di serotonina nel cervello, un ormone che ci dona un senso di benessere, migliora l'umore ed è utile anche contro l'insonnia. Un altro elemento importante per il nostro benessere psico-fisico contenuto in questo frutto è il potassio, un oligoelemento fondamentale per i muscoli, non a caso gli alimenti che lo contengono non possono mancare nella dieta degli sportivi.

Dieta della banana: regole

Rispetto ad altre diete dimagranti è più libera da seguire in quanto non prevede il calcolo delle calorie, però si suggerisce di smettere di mangiare prima di sentirsi completamente sazi. Inoltre si consiglia di bere due litri di acqua al giorno a temperatura ambiente, di andare a dormire presto la sera, in ogni caso non oltre la mezzanotte. Come regola fondamentale vi è quella di mangiare banane al mattino, mentre vi è libertà nello scegliere gli altri pasti della giornata. Insomma è una dieta indicata per chi non è ossessionato dalla perdita del peso che prevede uno schema alimentare facile da seguire per perdere 4-5 chili. L'attività fisica è consigliata ma non è obbligatoria.

Dieta della banana: menù

Si inizia con la banana a colazione, l'importante è che sia fresca, mai congelata né acerba né sotto forma di gelato o succo, non vi è un limite nelle quantità, basta non arrivare al punto completo di sazietà. Alla banana per completare la colazione volendo possiamo aggiungere dello yogurt magro oppure della ricotta o dei cracker integrali.

Pranzo e cena

Non esiste una lista di alimenti consigliati in quanto vi è libera scelta. La dieta della banana nasce in Giappone, per renderla appetibile è proprio il caso di dirlo anche in Occidente, oltre al riso e al pesce crudo tipici alimenti giapponesi, la si può accompagnare con gli alimenti che fanno parte della nostra tradizione alimentare: carne, legumi, yogurt, formaggi e verdure. Riguardo alla pasta e al pane è da preferire quello integrale.

La cena va consumata entro le 8 di sera. Dopo cena se abbiamo ancora fame possiamo mangiare della frutta fresca ma non deve diventare una abitudine.

E' ammesso un solo spuntino nel pomeriggio, indicativamente l'orario è alle 3. E' l'unica occasione in cui sono ammessi i dolci, ma il semaforo verde è solo per i biscottini secchi integrali e non per prodotti confezionati, gelati merendine e simili.

Dieta delle banane: menù di esempio

colazione: una o più banane (4 se piccole) più un bicchiere di latte scremato o acqua

merenda: una tazza di più una banana

pranzo: pasta integrale 80 grammi più 150 grammi di pollo accompagnato da verdure a scelta

cena: 200 grammi di pesce al forno o al vapore più verdure e 50 grammi di pane integrale

Anche per la dieta delle banane è fondamentale chiedere un parere a un esperto, in questo caso un nutrizionista o un dietologo.